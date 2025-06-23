Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и раненые

В ночь на 23 июня Россия массированно атаковала Киев и область дронами и баллистикой.
Главные тезисы
- Россия массированно атаковала Киев и область дронами и баллистикой.
- Шесть человек погибли в результате российской атаки в Шевченковском районе Киева.
- Более 400 спасателей и 100 единиц техники привлечены для ликвидации последствий атаки, работы продолжаются на нескольких локациях.
Россия массированно ударила баллистикой и дронами по Киеву и области
Шесть человек погибли в результате российской атаки 23 июня в Шевченковском районе Киева.
Как уточнили в Национальной полиции, "число погибших в Шевченковском районе увеличилось до шести человек. Из-под завалов разрушенного подъезда спасатели получили тело мужа и жены".
Киевский городской голова Виталий Кличко показал видео с места российского удара по жилой пятиэтажке в Шевченковском районе.
В Киеве в результате российской атаки разрушена квартира фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи.
Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Еленой Тополею квартиру. Внутри все разбитое, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены.
Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены более 400 спасателей и 100 единиц техники. Информация обновляется.
Во время вражеской атаки на Киевщине погибла женщина, ранены, в трех районах повреждены дома и автомобили.
К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения, сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте.
Кроме того, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области:
В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.
В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.
В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.
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