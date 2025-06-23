Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и раненые

В ночь на 23 июня Россия массированно атаковала Киев и область дронами и баллистикой.

Россия массированно ударила баллистикой и дронами по Киеву и области

Шесть человек погибли в результате российской атаки 23 июня в Шевченковском районе Киева.

Как уточнили в Национальной полиции, "число погибших в Шевченковском районе увеличилось до шести человек. Из-под завалов разрушенного подъезда спасатели получили тело мужа и жены".

Киевский городской голова Виталий Кличко показал видео с места российского удара по жилой пятиэтажке в Шевченковском районе.

Взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив. Из него спасли 10 человек. Из них — 1 ребенка и беременная женщина. Поделиться

В Киеве в результате российской атаки разрушена квартира фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи.

Квартира Тараса Тополя

Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Еленой Тополею квартиру. Внутри все разбитое, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены.

Квартира Тараса Тополя

Нам повезло. Все в семье живы. В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание, — добавил Тополь. Поделиться

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены более 400 спасателей и 100 единиц техники. Информация обновляется.

Во время вражеской атаки на Киевщине погибла женщина, ранены, в трех районах повреждены дома и автомобили.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения, сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области: