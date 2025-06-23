Росія масовано атакувала Київ і область — є загиблі та поранені

У ніч проти 23 червня Росія масовано атакувала Київ та область дронами і балістикою. Наслідки фіксують у кількох районах - пошкоджені будинки й станція метро "Святошин". Станом на 9.28 відомо про шістьох загиблих та 19 постраждалих у Києві, а також про одну загиблу та вісьмох постраждалих в області.

Росія масовано ударила балістикою і дронами по Києву та області

Шестеро людей загинули внаслідок російської атаки 23 червня у Шевченківському районі Києва.

Як уточнили у Національній поліції, "кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до шести осіб. З-під завалів зруйнованого підʼїзду рятувальники дістали тіло чоловіка та дружини".

Київський міський голова Віталій Кличко показав відео з місця російського удару по житловій пʼятиповерхівці у Шевченківському районі.

Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей. Із них — 1 дитину та вагітну жінку. Поширити

У Києві внаслідок російської атаки зруйнована квартира фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

Квартира Тараса Тополі

Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Оленою Тополею квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані.

Квартира Тараса Тополі

Нам пощастило. Усі в родині живі. На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання, — додав Тополя. Поширити

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені понад 400 рятувальників та 100 одиниць техніки. Інформація оновлюється.

Під час ворожої атаки на Київщині загинула жінка, є поранені, у трьох районах пошкоджені будинки та автомобілі.

На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження, — повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці.

Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області: