Росія масовано атакувала Київ і область — є загиблі та поранені

У ніч проти 23 червня Росія масовано атакувала Київ та область дронами і балістикою. Наслідки фіксують у кількох районах - пошкоджені будинки й станція метро "Святошин". Станом на 9.28 відомо про шістьох загиблих та 19 постраждалих у Києві, а також про одну загиблу та вісьмох постраждалих в області.
Головні тези:
- Росія масовано атакувала Київ та область дронами і балістикою у ніч на 23 червня, призвівши до загиблих та постраждалих.
- У Шевченківському районі Києва загинуло шість людей внаслідок російської атаки, постраждали житлові будівлі та станція метро.
- Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки, залучивши понад 400 осіб та 100 одиниць техніки на місцях подій.
- Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, а ще декілька осіб отримали поранення, пошкоджені будинки та автомобілі.
Росія масовано ударила балістикою і дронами по Києву та області
Шестеро людей загинули внаслідок російської атаки 23 червня у Шевченківському районі Києва.
Як уточнили у Національній поліції, "кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до шести осіб. З-під завалів зруйнованого підʼїзду рятувальники дістали тіло чоловіка та дружини".
Київський міський голова Віталій Кличко показав відео з місця російського удару по житловій пʼятиповерхівці у Шевченківському районі.
У Києві внаслідок російської атаки зруйнована квартира фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.
Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Оленою Тополею квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані.
Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені понад 400 рятувальників та 100 одиниць техніки. Інформація оновлюється.
Під час ворожої атаки на Київщині загинула жінка, є поранені, у трьох районах пошкоджені будинки та автомобілі.
На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження, — повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці.
Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області:
У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.
У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.
У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.
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