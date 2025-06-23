РФ готовила покушение в Польше на жизнь Зеленского — Малюк

На президента Владимира Зеленского готовили несколько покушений, один из них должен быть совершен в польском городе Жешув. Сотрудники Службы безопасности Украины и Агентство собственной безопасности Польши предотвратили покушение.
Главные тезисы
- Сотрудники Службы безопасности Украины и Агентства собственной безопасности Польши предотвратили несколько покушений на президента Зеленского, одно из которых планировалось в Польше.
- Из разоблачений главы СБУ стало известно, что российские агенты готовили покушение на жизнь президента и других важных фигур Украины.
- Покушение на Зеленского в Польше было спланировано с применением FPV-дрона и снайперского комплекса, но было успешно предотвращено.
- СБУ также предотвратила убийство журналиста Дмитрия Гордона, задуманное ФСБ РФ за большую сумму денег.
- Системная работа Службы безопасности Украины позволила успешно предотвратить убийство и покушения на высокопоставленных лиц, обеспечив им безопасность.
На Зеленского готовили покушение в Польше
Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк.
По словам главы СБУ, они подыскивали людей и должны были реализовать покушение при переходе Зеленского на территории Офиса президента Украины.
Он также отметил, что кроме покушения на президента, агенты РФ собирали информацию, передавали ее, а также готовили покушение на главу ГУР Кирилла Буданова и на него самого.
Малыш также упомянул о покушении на президента, которое готовились совершить в Польше, а СБУ совместно с Агентством собственной безопасности (АВБ) Польши помешали покушению.
Также СБУ заявила, что предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. По данным ведомства, убийство готовила ФСБ РФ — за «задачу» назначили 400 тысяч долларов.
Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что накануне 1 мая понимал, что само покушение на Сергея Стерненко может скоро состояться, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий.
Но на тот момент СБУ еще не видела самого исполнителя. Впрочем, Сергею заранее предоставили охрану и обсудили элементы его физической безопасности.
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