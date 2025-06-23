РФ готовила покушение в Польше на жизнь Зеленского — Малюк
Категория
Украина
Дата публикации

РФ готовила покушение в Польше на жизнь Зеленского — Малюк

Зеленский
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Источник:  Суспільне

На президента Владимира Зеленского готовили несколько покушений, один из них должен быть совершен в польском городе Жешув. Сотрудники Службы безопасности Украины и Агентство собственной безопасности Польши предотвратили покушение.

Главные тезисы

  • Сотрудники Службы безопасности Украины и Агентства собственной безопасности Польши предотвратили несколько покушений на президента Зеленского, одно из которых планировалось в Польше.
  • Из разоблачений главы СБУ стало известно, что российские агенты готовили покушение на жизнь президента и других важных фигур Украины.
  • Покушение на Зеленского в Польше было спланировано с применением FPV-дрона и снайперского комплекса, но было успешно предотвращено.
  • СБУ также предотвратила убийство журналиста Дмитрия Гордона, задуманное ФСБ РФ за большую сумму денег.
  • Системная работа Службы безопасности Украины позволила успешно предотвратить убийство и покушения на высокопоставленных лиц, обеспечив им безопасность.

На Зеленского готовили покушение в Польше

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк.

В прошлом году был задержан полковник УГО, руководитель Департамента управления госохраны. Это те, кто должен охранять топов в этой стране, и это их функционал. Вместе с тем, они готовили покушение на президента Зеленского.

Василий Малыш

Василий Малыш

Глава СБУ

По словам главы СБУ, они подыскивали людей и должны были реализовать покушение при переходе Зеленского на территории Офиса президента Украины.

Он также отметил, что кроме покушения на президента, агенты РФ собирали информацию, передавали ее, а также готовили покушение на главу ГУР Кирилла Буданова и на него самого.

Малыш также упомянул о покушении на президента, которое готовились совершить в Польше, а СБУ совместно с Агентством собственной безопасности (АВБ) Польши помешали покушению.

Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Эту "консерву" — активизировали. Задание было: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — FPV-дрон, другой — снайперский комплекс. Это все было реализовано. Но мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша совместная работа с ними.

Также СБУ заявила, что предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. По данным ведомства, убийство готовила ФСБ РФ — за «задачу» назначили 400 тысяч долларов.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что накануне 1 мая понимал, что само покушение на Сергея Стерненко может скоро состояться, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий.

Но на тот момент СБУ еще не видела самого исполнителя. Впрочем, Сергею заранее предоставили охрану и обсудили элементы его физической безопасности.

О чем я хочу сказать: именно системная работа Службы позволила предотвратить убийство Сергея Стерненко. Враг был рядом, мы понимали, что ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет повышения уровня физической безопасности против кинетического удара.

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