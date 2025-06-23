РФ готовила покушение в Польше на жизнь Зеленского — Малюк

На президента Владимира Зеленского готовили несколько покушений, один из них должен быть совершен в польском городе Жешув. Сотрудники Службы безопасности Украины и Агентство собственной безопасности Польши предотвратили покушение.

На Зеленского готовили покушение в Польше

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк.

В прошлом году был задержан полковник УГО, руководитель Департамента управления госохраны. Это те, кто должен охранять топов в этой стране, и это их функционал. Вместе с тем, они готовили покушение на президента Зеленского. Василий Малыш Глава СБУ

По словам главы СБУ, они подыскивали людей и должны были реализовать покушение при переходе Зеленского на территории Офиса президента Украины.

Он также отметил, что кроме покушения на президента, агенты РФ собирали информацию, передавали ее, а также готовили покушение на главу ГУР Кирилла Буданова и на него самого.

Малыш также упомянул о покушении на президента, которое готовились совершить в Польше, а СБУ совместно с Агентством собственной безопасности (АВБ) Польши помешали покушению.

Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Эту "консерву" — активизировали. Задание было: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — FPV-дрон, другой — снайперский комплекс. Это все было реализовано. Но мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша совместная работа с ними. Поделиться

Также СБУ заявила, что предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. По данным ведомства, убийство готовила ФСБ РФ — за «задачу» назначили 400 тысяч долларов.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что накануне 1 мая понимал, что само покушение на Сергея Стерненко может скоро состояться, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий.

Но на тот момент СБУ еще не видела самого исполнителя. Впрочем, Сергею заранее предоставили охрану и обсудили элементы его физической безопасности.