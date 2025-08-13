Малюк назвал самую мощную силу Украины на фронте
Малюк назвал самую мощную силу Украины на фронте

Малюк
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил, что Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Белецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта и является одним из ключевых преимуществ Украины на поле боя.

Малюк признал поразительную успеваемость Третьего армейского корпуса

Своими мыслями по этому поводу он поделился в интервью проекту "Мы — Украина".

По словам главы СБУ, именно креативный подход Белецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинский лидер Владимир Зеленский.

И, собственно, мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса.

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

Кроме того, он похвалил подход Белецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе со своими воинами и семьями погибших.

Он (Андрей Билецкий — ред.) поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли, — подчеркнул Малюк.

Кроме того, указано, что высокий уровень овладения современными IT-технологиями и инженериями позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.

Глава СБУ не захотел раскрывать количество километров полосы боевого столкновения, за которое он уже отвечает.

Не будем раскрывать это перед врагом. Но это львиная часть сегодня нашего фронта, — признал Малюк.

