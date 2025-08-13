Малюк назвал самую мощную силу Украины на фронте

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально подтвердил, что Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Белецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта и является одним из ключевых преимуществ Украины на поле боя.
Главные тезисы
- Зеленский и Сырский активно поддерживают идеи Белецкого.
- Белецкий поименно знает большинство своих воинов, отдавших жизнь за родину.
Малюк признал поразительную успеваемость Третьего армейского корпуса
Своими мыслями по этому поводу он поделился в интервью проекту "Мы — Украина".
По словам главы СБУ, именно креативный подход Белецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинский лидер Владимир Зеленский.
Кроме того, он похвалил подход Белецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе со своими воинами и семьями погибших.
Кроме того, указано, что высокий уровень овладения современными IT-технологиями и инженериями позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.
Глава СБУ не захотел раскрывать количество километров полосы боевого столкновения, за которое он уже отвечает.
