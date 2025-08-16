Українські воїни відкинули армію РФ поблизу 7 населених пунктів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відкинули армію РФ поблизу 7 населених пунктів — відео

Що відомо про нові успіхи українських воїнів
Read in English
Джерело:  DeepState

Аналітики DeepState отримали дані про те, що Сили Оборони України змогли успішно відкинути російські війська поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

Головні тези:

  • “Азов” та бригада “Холодний Яр” розкрили результати своєї роботи на фронті.
  • Українські військові продовжують стабілізаційні дії на Добропільському напрямку.

Що відомо про нові успіхи українських воїнів

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив Перший корпус НГУ "Азов".

Протягом останніх діб в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами “Азовців” разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами вдалося зупинити просування армії РФ.

Ба більше, вдалося успішно зачистити наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

"Азові" уже оголосив втрати російських загарбників на цій ділянці фронту:

  • Безповоротні втрати — 271;

  • Санітарні втрати — 101;

  • Полон — 13;

  • 1 танк;

  • 2 бойові броньовані машини;

  • 37 одиниць авто та мототехніки;

  • 3 гармати.

Окрім того, наголошується, що проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває на досі.

На цьому тлі 93-тя бригада "Холодний Яр" офіційно підтвердила, що зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив російських окупантів.

Також вказано, що бійці 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість солдатів РФ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Рішення за ним". Трамп звернувся до Зеленського після переговорів з Путіним
Трамп розкрив деталі переговорів з Путіним
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові санкції проти Росії. Що вирішив Трамп
Путін і Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?