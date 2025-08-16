Українські воїни відкинули армію РФ поблизу 7 населених пунктів — відео

Аналітики DeepState отримали дані про те, що Сили Оборони України змогли успішно відкинути російські війська поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.
Головні тези:
- “Азов” та бригада “Холодний Яр” розкрили результати своєї роботи на фронті.
- Українські військові продовжують стабілізаційні дії на Добропільському напрямку.
Що відомо про нові успіхи українських воїнів
З офіційною заявою з цього приводу уже виступив Перший корпус НГУ "Азов".
Протягом останніх діб в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами “Азовців” разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами вдалося зупинити просування армії РФ.
Ба більше, вдалося успішно зачистити наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
"Азові" уже оголосив втрати російських загарбників на цій ділянці фронту:
Безповоротні втрати — 271;
Санітарні втрати — 101;
Полон — 13;
1 танк;
2 бойові броньовані машини;
37 одиниць авто та мототехніки;
3 гармати.
Окрім того, наголошується, що проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває на досі.
На цьому тлі 93-тя бригада "Холодний Яр" офіційно підтвердила, що зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив російських окупантів.
Також вказано, що бійці 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість солдатів РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-