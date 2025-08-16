Українські воїни відкинули армію РФ поблизу 7 населених пунктів — відео

Аналітики DeepState отримали дані про те, що Сили Оборони України змогли успішно відкинути російські війська поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

Що відомо про нові успіхи українських воїнів

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив Перший корпус НГУ "Азов".

Протягом останніх діб в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами “Азовців” разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами вдалося зупинити просування армії РФ.

Ба більше, вдалося успішно зачистити наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

"Азові" уже оголосив втрати російських загарбників на цій ділянці фронту:

Безповоротні втрати — 271;

Санітарні втрати — 101;

Полон — 13;

1 танк;

2 бойові броньовані машини;

37 одиниць авто та мототехніки;

3 гармати.

Окрім того, наголошується, що проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває на досі.

На цьому тлі 93-тя бригада "Холодний Яр" офіційно підтвердила, що зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив російських окупантів.

Також вказано, що бійці 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість солдатів РФ.