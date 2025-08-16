Нові перегори Трампа та Путіна — де і коли

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудуться нові переговори з російським диктатором Володимиром Путін. Цілком імовірно, наступного разу це станеться у столиці країни-агресорки РФ — Москві.

Трамп добивається нової зустрічі з Путіним

Переговори президента США та російського диктатора тривали 2,5 години.

Після завершення зустрічі, вони не захотіли відповідати на запитання журналістів і лише виступили з промовами.

Що цікаво, Дональд Трамп був максимально лаконічним й загалом обмежився лише подяками.

Поговоримо дуже скоро і, можливо, — до скорої зустрічі!, — звернувся він до Путіна.

На це російський диктатор відреагував неочікуваним запитанням:

Наступного разу в Москві?

Очільник Білого дому зізнався, що не був готовий до такої пропозиції, однак не відкинув її:

Воу, це цікаво. Я не мав це на увазі, але це може бути. Дякую, Володимире, — відповів Трамп.

Що важливо розуміти, уже згодом президент США розповів, про що він домовився з російським диктатором. Йдеться про "обмін територіями" між Україною і Росією.