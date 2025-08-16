Нові перегори Трампа та Путіна — де і коли

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудуться нові переговори з російським диктатором Володимиром Путін. Цілком імовірно, наступного разу це станеться у столиці країни-агресорки РФ — Москві.
Головні тези:
- Сторони обговорили можливий обмін територіями між Україною і Росією.
- Останнє слово у цьому питанні за Володимиром Зеленським.
Трамп добивається нової зустрічі з Путіним
Переговори президента США та російського диктатора тривали 2,5 години.
Після завершення зустрічі, вони не захотіли відповідати на запитання журналістів і лише виступили з промовами.
Що цікаво, Дональд Трамп був максимально лаконічним й загалом обмежився лише подяками.
На це російський диктатор відреагував неочікуваним запитанням:
Очільник Білого дому зізнався, що не був готовий до такої пропозиції, однак не відкинув її:
Що важливо розуміти, уже згодом президент США розповів, про що він домовився з російським диктатором. Йдеться про "обмін територіями" між Україною і Росією.
Однак Дональд Трамп визнав, що український лідер Володимир Зеленський може відмовитися від такої угоди.
