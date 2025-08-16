"Война закончится задолго до Рождества". Сенатор Грэм назвал ключевое условие
Категория
Политика
Дата публикации

"Война закончится задолго до Рождества". Сенатор Грэм назвал ключевое условие

Грэм озвучил свой прогноз касательно завершения войны
Читати українською
Источник:  The Hill

По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, захватническая война России против Украины может закончиться еще до Рождества, однако только в случае проведения трехстороннего саммита между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Как считает Грэм, создание "инфраструктуры сдерживания" России - ключ к достойному завершению войны.
  • Он по-прежнему верит, что Трамп может ввести санкции против РФ.

Грэм озвучил свой прогноз касательно завершения войны

По убеждению сенатора, Украина не сможет выгнать всех российских оккупантов, а Путин никогда не сможет захватить Киев.

Он также обратил внимание на то, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны — создание "инфраструктуры сдерживания" России.

Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Сенатор США

Политик также озвучил прогноз, что президенту США предположительно придется пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина.

По мнению Грэма, обмен территориями, вполне возможно, станет частью любого посреднического соглашения.

Будет обмен территориями. Выселить всех россиян невозможно, но украинцы заключат это соглашение, а не США. Украина заключит это соглашение, и Трамп положит конец этой войне. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас, — добавил сенатор.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Решение за ним". Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным
Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мелания Трамп передала Путину тайное письмо
Мелания Трамп добивается возвращения похищенных Россией детей
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский поговорил с Трампом — известны первые решения
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?