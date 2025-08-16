"Война закончится задолго до Рождества". Сенатор Грэм назвал ключевое условие

По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, захватническая война России против Украины может закончиться еще до Рождества, однако только в случае проведения трехстороннего саммита между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Грэм озвучил свой прогноз касательно завершения войны

По убеждению сенатора, Украина не сможет выгнать всех российских оккупантов, а Путин никогда не сможет захватить Киев.

Он также обратил внимание на то, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны — создание "инфраструктуры сдерживания" России.

Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества. Линдси Грэм Сенатор США

Политик также озвучил прогноз, что президенту США предположительно придется пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина.

По мнению Грэма, обмен территориями, вполне возможно, станет частью любого посреднического соглашения.