"Война закончится задолго до Рождества". Сенатор Грэм назвал ключевое условие

По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, захватническая война России против Украины может закончиться еще до Рождества, однако только в случае проведения трехстороннего саммита между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Как считает Грэм, создание "инфраструктуры сдерживания" России - ключ к достойному завершению войны.
- Он по-прежнему верит, что Трамп может ввести санкции против РФ.
Грэм озвучил свой прогноз касательно завершения войны
По убеждению сенатора, Украина не сможет выгнать всех российских оккупантов, а Путин никогда не сможет захватить Киев.
Он также обратил внимание на то, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны — создание "инфраструктуры сдерживания" России.
Политик также озвучил прогноз, что президенту США предположительно придется пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина.
По мнению Грэма, обмен территориями, вполне возможно, станет частью любого посреднического соглашения.
