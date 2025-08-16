Зеленский поговорил с Трампом — известны первые решения

Утром 16 августа глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел продолжительную телефонную беседу с американским коллегой Дональдом Трампом. Это произошло сразу после завершения переговоров президента США с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры Зеленского и Трампа — о чем договорились

По словам украинского лидера, это был длительный и содержательный разговор с президентом Трампом — сначала он проходил в формате тет-а-тет. Затем к нему присоединились лидеры Европы.

В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с главой Белого дома.

Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства и его команда поддержали предложение Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия.

По убеждению Зеленского, ключевые вопросы следует обсуждать на уровне лидеров.

Все детали касательно завершения убийств, окончания войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой, — добавил президент Украины. Поделиться

Кроме того, Зеленский обсудил позитивные сигналы со стороны США по поводу участия в обеспечении безопасности Украины.