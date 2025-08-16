Зеленский поговорил с Трампом — известны первые решения

Утром 16 августа глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел продолжительную телефонную беседу с американским коллегой Дональдом Трампом. Это произошло сразу после завершения переговоров президента США с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Уже 18 августа Зеленский отправится в США на встречу с американским лидером.
- Президент Украины готов к переговорам с Путиным и Трампом.
Переговоры Зеленского и Трампа — о чем договорились
По словам украинского лидера, это был длительный и содержательный разговор с президентом Трампом — сначала он проходил в формате тет-а-тет. Затем к нему присоединились лидеры Европы.
В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с главой Белого дома.
Глава государства и его команда поддержали предложение Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия.
По убеждению Зеленского, ключевые вопросы следует обсуждать на уровне лидеров.
Кроме того, Зеленский обсудил позитивные сигналы со стороны США по поводу участия в обеспечении безопасности Украины.
