Зеленський поговорив з Трампом — відомі перші рішення

Вранці 16 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів тривалу телефонну бесіду з американським колегою Дональдом Трампом. Це сталося одразу після завершення переговорів президента США з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Уже 18 серпня Зеленський вирушить до США на зустріч з американським лідером.
- Президент України готовий до переговорів з Путіним та Трампом.
Переговори Зеленського і Трампа — про що домовилися
За словами українського лідера, це була тривала й змістовна розмова з президентом Трампом- спочатку вона відбувалася у форматі тет-а-тет. Згодом до неї приєдналися лідери Європи.
Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з очільником Білого дому.
Глава держави та його команда підтримали пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія.
На переконання Зеленського, ключові питання потрібно обговорювати на рівні лідерів.
Окрім того, Зеленський обговорив позитивні сигнали з боку США щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.
