Зеленський поговорив з Трампом — відомі перші рішення

Вранці 16 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів тривалу телефонну бесіду з американським колегою Дональдом Трампом. Це сталося одразу після завершення переговорів президента США з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори Зеленського і Трампа — про що домовилися

За словами українського лідера, це була тривала й змістовна розмова з президентом Трампом- спочатку вона відбувалася у форматі тет-а-тет. Згодом до неї приєдналися лідери Європи.

Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину — з очільником Білого дому.

Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави та його команда підтримали пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія.

На переконання Зеленського, ключові питання потрібно обговорювати на рівні лідерів.

Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою, — додав президент України. Поширити

Окрім того, Зеленський обговорив позитивні сигнали з боку США щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.