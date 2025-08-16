СМИ раскрыли неожиданные детали переговоров Трампа и Путина
СМИ раскрыли неожиданные детали переговоров Трампа и Путина

Читати українською
Источник:  Axios

Согласно данным Axios, президент США Дональд Трамп якобы заявил Украине и Европе, что российский диктатор Владимир Путин хочет сразу договариваться о завершении войны, а не о временном прекращении огня.

Главные тезисы

  • Путин не поддерживает идею перемирия, предлагая комплексное соглашение по завершению войны.
  • Зеленский принял предложение Трампа по поводу визита в Вашингтон.

Новыми подробности на этот счет поделился корреспондент Axios Барак Равид.

Последний пообщался с инсайдером, присутствовавшим во время разговора Трампа с украинским лидером и европейскими союзниками после переговоров на Аляске.

Как оказалось, президент США сообщил, что Путин хочет сразу говорить о соглашении касательно завершения войны.

Президент Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия и предпочитает комплексное соглашение по завершению войны. По словам источника, присутствовавшего во время звонка, Трамп сказал, что "думает, что мирная сделка — это лучше, чем перемирие", — сообщил журналист в своем X.

Что важно понимать, Владимир Зеленский принял предложение Дональда Трампа по поводу визита в Вашингтон 18 августа.

Мы поддерживаем предложение Президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

