СМИ раскрыли неожиданные детали переговоров Трампа и Путина

Президент Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия и предпочитает комплексное соглашение по завершению войны. По словам источника, присутствовавшего во время звонка, Трамп сказал, что "думает, что мирная сделка — это лучше, чем перемирие", — сообщил журналист в своем X.