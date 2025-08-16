СМИ раскрыли неожиданные детали переговоров Трампа и Путина

Согласно данным Axios, президент США Дональд Трамп якобы заявил Украине и Европе, что российский диктатор Владимир Путин хочет сразу договариваться о завершении войны, а не о временном прекращении огня.
Главные тезисы
- Путин не поддерживает идею перемирия, предлагая комплексное соглашение по завершению войны.
- Зеленский принял предложение Трампа по поводу визита в Вашингтон.
Путин снова обманул Трампа
Новыми подробности на этот счет поделился корреспондент Axios Барак Равид.
Последний пообщался с инсайдером, присутствовавшим во время разговора Трампа с украинским лидером и европейскими союзниками после переговоров на Аляске.
Как оказалось, президент США сообщил, что Путин хочет сразу говорить о соглашении касательно завершения войны.
Что важно понимать, Владимир Зеленский принял предложение Дональда Трампа по поводу визита в Вашингтон 18 августа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-