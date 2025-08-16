Лідери Європи висунули Трампу нову вимогу щодо України

Очільники низки європейських країн звернулися до президента США Дональда Трампа після завершення його переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Союзники вимагають, щоб Україна отримала непорушні гарантії безпеки.

У Європі оголосили свою чітку позицію

Європейські лідери наголосили, що підтримують зусилля президента США, спрямовані на завершення російської агресивної війни проти України.

Окрім того, вони очікують результатів тристороннього саміту за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

За словами союзників, вони готові працювати над підготовкою цієї зустрічі, щоб якого швидше наблизити встановлення справедливого й тривалого миру:

Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. "Коаліція бажаючих" готова відігравати активну роль, — йдеться в офіційній заяві.

Що важливо розуміти, цей документ підписали: