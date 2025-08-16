Лідери Європи висунули Трампу нову вимогу щодо України

Очільники низки європейських країн звернулися до президента США Дональда Трампа після завершення його переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Союзники вимагають, щоб Україна отримала непорушні гарантії безпеки.
Головні тези:
- Європейські лідери залишаються на боці України та захищають її інтереси.
- Саме тому вони вимагають непорушних гарантій безпеки з боку США.
У Європі оголосили свою чітку позицію
Європейські лідери наголосили, що підтримують зусилля президента США, спрямовані на завершення російської агресивної війни проти України.
Окрім того, вони очікують результатів тристороннього саміту за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна.
За словами союзників, вони готові працювати над підготовкою цієї зустрічі, щоб якого швидше наблизити встановлення справедливого й тривалого миру:
Що важливо розуміти, цей документ підписали:
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,
президент Франції Емманюель Макрон,
прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні,
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
прем’єр-міністр Британії Кір Стармер,
президент Фінляндії Александр Стубб,
прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск,
президент Європейської Ради Антоніу Кошта.
