Лидеры Европы выдвинули Трампу новое требование касательно Украины

Мы четко заявляем, что у Украины должна быть незыблемые гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. "Коалиция желающих" готова сыграть в этом активную роль, — сказано в официальном заявлении.