Лидеры Европы выдвинули Трампу новое требование касательно Украины
Лидеры Европы выдвинули Трампу новое требование касательно Украины

Еврокомиссия
В Европе объявили свою четкую позицию
Руководители ряда европейских стран обратились к президенту США Дональду Трампу по завершении его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Союзники требуют, чтобы Украина получила незыблемые гарантии безопасности.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры остаются на стороне Украины и защищают ее интересы.
  • Именно поэтому они требуют незыблемых гарантий безопасности со стороны США.

В Европе объявили свою четкую позицию

Европейские лидеры подчеркнули, что поддерживают усилия президента США, направленные на завершение российской агрессивной войны против Украины.

Кроме того, они ожидают результатов трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.

По словам союзников, они готовы работать над подготовкой этой встречи, чтобы скорее приблизить установление справедливого и длительного мира:

Мы четко заявляем, что у Украины должна быть незыблемые гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. "Коалиция желающих" готова сыграть в этом активную роль, — сказано в официальном заявлении.

Что важно понимать, этот документ подписали:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,

  • президент Франции Эмманюэль Макрон,

  • премьер-министр Италии Джорджия Мэлони,

  • канцлер Германии Фридрих Мерц,

  • премьер-министр Британии Кир Стармер,

  • президент Финляндии Александр Стубб,

  • премьер-министр Польши Дональд Туск,

  • президент Европейского Совета Антониу Кошта.

