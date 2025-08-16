Лидеры Европы выдвинули Трампу новое требование касательно Украины

Руководители ряда европейских стран обратились к президенту США Дональду Трампу по завершении его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Союзники требуют, чтобы Украина получила незыблемые гарантии безопасности.
Главные тезисы
- Европейские лидеры остаются на стороне Украины и защищают ее интересы.
- Именно поэтому они требуют незыблемых гарантий безопасности со стороны США.
В Европе объявили свою четкую позицию
Европейские лидеры подчеркнули, что поддерживают усилия президента США, направленные на завершение российской агрессивной войны против Украины.
Кроме того, они ожидают результатов трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.
По словам союзников, они готовы работать над подготовкой этой встречи, чтобы скорее приблизить установление справедливого и длительного мира:
Что важно понимать, этот документ подписали:
президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
президент Франции Эмманюэль Макрон,
премьер-министр Италии Джорджия Мэлони,
канцлер Германии Фридрих Мерц,
премьер-министр Британии Кир Стармер,
президент Финляндии Александр Стубб,
премьер-министр Польши Дональд Туск,
президент Европейского Совета Антониу Кошта.
