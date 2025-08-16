"Все пришли к согласию". Трамп подвел итоги переговоров с Путиным и Зеленским

16 августа президент США Дональд Трампа огласил результаты своих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и союзниками в Европе. По его словам, все пришли к выводу, что войну России против Украины следует завершать.
Главные тезисы
- Дональд Трамп считает переговоры с Путиным и Зеленским успешными.
- Он также подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 18 августа.
Трамп раскрыл результаты переговоров
Глава Белого дома цинично заявил о "прекрасном и очень успешном дне" на Аляске.
По словам Дональда Трампа, встреча с российским диктатором Владимиром Путиным прошла "очень хорошо".
Кроме того, президент США положительно охарактеризовал телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским и разными европейскими лидерами, в том числе и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По словам главы Белого дома, украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, 18 августа после обеда.
