"Все пришли к согласию". Трамп подвел итоги переговоров с Путиным и Зеленским
"Все пришли к согласию". Трамп подвел итоги переговоров с Путиным и Зеленским

Donald Trump
Трамп раскрыл результаты переговоров
Читати українською

16 августа президент США Дональд Трампа огласил результаты своих переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и союзниками в Европе. По его словам, все пришли к выводу, что войну России против Украины следует завершать.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп считает переговоры с Путиным и Зеленским успешными.
  • Он также подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 18 августа.

Трамп раскрыл результаты переговоров

Глава Белого дома цинично заявил о "прекрасном и очень успешном дне" на Аляске.

По словам Дональда Трампа, встреча с российским диктатором Владимиром Путиным прошла "очень хорошо".

Кроме того, президент США положительно охарактеризовал телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским и разными европейскими лидерами, в том числе и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Все пришли к согласию, что наилучшим способом закончить ужасную войну между Россией и Украиной является заключение мирного соглашения, которое положит конец войне, а не просто кратковременного соглашения о прекращении огня.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, 18 августа после обеда.

Если все пойдет хорошо, мы назначим встречу с президентом Путиным. Это может спасти жизнь миллионов людей, — подытожил Дональд Трамп.

Фото: скриншот

