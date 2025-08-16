"Усі дійшли згоди". Трамп підбив підсумки перемовин з Путіним та Зеленським

16 серпня президент США Дональд Трампа оголосив результати своїх перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним, українським лідером Володимиром Зеленським та союзниками в Європі. За його словами, усі дійшли висновку, що війну Росії проти України потрібно завершувати.
Головні тези:
- Дональд Трамп вважає переговори з Путіним та Зеленським успішними.
- Він також підтвердив візит Зеленського до Вашингтона 18 серпня.
Трамп розкрив результати переговорів
Очільник Білого дому цинічно заявив про “чудовий і дуже успішний день” на Алясці.
За словами Дональда Трампа, зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним пройшла “дуже добре”.
Окрім того, президент США позитивно охарактеризував телефонну бесіду з українським лідером Володимиром Зеленським та різними європейськими лідерами, зокрема й генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За словами очільника Білого дому, український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, 18 серпня після обіду.
