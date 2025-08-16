"Усі дійшли згоди". Трамп підбив підсумки перемовин з Путіним та Зеленським

16 серпня президент США Дональд Трампа оголосив результати своїх перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним, українським лідером Володимиром Зеленським та союзниками в Європі. За його словами, усі дійшли висновку, що війну Росії проти України потрібно завершувати.

Трамп розкрив результати переговорів

Очільник Білого дому цинічно заявив про “чудовий і дуже успішний день” на Алясці.

За словами Дональда Трампа, зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним пройшла “дуже добре”.

Окрім того, президент США позитивно охарактеризував телефонну бесіду з українським лідером Володимиром Зеленським та різними європейськими лідерами, зокрема й генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Усі дійшли згоди, що найкращим способом закінчити жахливу війну між Росією та Україною є укладення мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, 18 серпня після обіду.

Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним. Це може врятувати життя мільйонів людей, — підсумував Дональд Трамп.