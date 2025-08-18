"Можно положить конец войне России против Украины". Трамп высказался об условиях

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может мгновенно завершить войну в Украине. Как условие он намекнул на отказ от Крыма и вступление в НАТО.

Трамп назвал условия окончания войны РФ против Украины

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или продолжить борьбу. Дональд Трамп Президент США

Далее он предложил вспомнить, "как все началось", вспомнив о потере Крыма и намекнув на отказ членства Украины в НАТО.

Вспомните, как начиналось. Никакого возвращения Крыма, который отдал Обама (12 лет назад, без выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!

Пост Трампа

После встречи на Аляске у СМИ появилась информация, чего хочет Путин в обмен на мир. Как утверждается, РФ требует полного вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на замораживание фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Москва якобы готова обсуждать вывод своих войск из районов Сумской и Харьковской областей. Также Путин хочет признания Крыма российским, но непонятно, только США или всеми западными странами и Украиной. Поделиться

Кроме этого у РФ есть требования по статусу русского языка и не только.