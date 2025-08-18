"Можно положить конец войне России против Украины". Трамп высказался об условиях

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может мгновенно завершить войну в Украине. Как условие он намекнул на отказ от Крыма и вступление в НАТО.
Главные тезисы
- Дональд Трамп предложил условия, по которым Украина могла бы завершить войну с Россией, отказавшись от притязаний на Крым и не вступив в НАТО.
- СМИ сообщают о возможных компромиссах, которые включают замораживание фронта в одних областях в обмен на вывод войск из других и признание Крыма.
Трамп назвал условия окончания войны РФ против Украины
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Далее он предложил вспомнить, "как все началось", вспомнив о потере Крыма и намекнув на отказ членства Украины в НАТО.
Вспомните, как начиналось. Никакого возвращения Крыма, который отдал Обама (12 лет назад, без выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!
После встречи на Аляске у СМИ появилась информация, чего хочет Путин в обмен на мир. Как утверждается, РФ требует полного вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на замораживание фронта в Запорожской и Херсонской областях.
Кроме этого у РФ есть требования по статусу русского языка и не только.
