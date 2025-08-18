"Можно положить конец войне России против Украины". Трамп высказался об условиях
"Можно положить конец войне России против Украины". Трамп высказался об условиях

Donald Trump
Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может мгновенно завершить войну в Украине. Как условие он намекнул на отказ от Крыма и вступление в НАТО.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп предложил условия, по которым Украина могла бы завершить войну с Россией, отказавшись от притязаний на Крым и не вступив в НАТО.
  • СМИ сообщают о возможных компромиссах, которые включают замораживание фронта в одних областях в обмен на вывод войск из других и признание Крыма.

Трамп назвал условия окончания войны РФ против Украины

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или продолжить борьбу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Далее он предложил вспомнить, "как все началось", вспомнив о потере Крыма и намекнув на отказ членства Украины в НАТО.

Вспомните, как начиналось. Никакого возвращения Крыма, который отдал Обама (12 лет назад, без выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!

Пост Трампа

После встречи на Аляске у СМИ появилась информация, чего хочет Путин в обмен на мир. Как утверждается, РФ требует полного вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на замораживание фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Москва якобы готова обсуждать вывод своих войск из районов Сумской и Харьковской областей. Также Путин хочет признания Крыма российским, но непонятно, только США или всеми западными странами и Украиной.

Кроме этого у РФ есть требования по статусу русского языка и не только.

