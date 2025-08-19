Питання територій ми залишимо між мною і Путіним — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський публічно оголосив, що "питання територій" України та Росії буде обговорювати виключно з російським диктатором Володимиром Путіним. Про своє рішення він повідомив після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський хоче все обговорити особисто з Путіним

За словами українського лідера, він "трішки сперечався" з відсотком окупованих територій, який був відображений на мапі, представленій командою Трампа в Білому домі.

Попри це, президент України зауважив, що в нього не було суперечок із Трампом, а була "хороша тепла предметна розмова".

Як розповів Володимир Зеленський, він пояснив, коли і як були окуповані ті чи інші частини території України, зокрема частина сходу та Крим у 2014 році.

Глава держави не коментував позицію Трампа та не уточнив, чи наполягав той знову на обміні територіями.

Також Зеленський не розкрив, чи є у нього формула, за якою визначено "прийнятність" визнання певних окупованих територій за Росією.

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним. Володимир Зеленський Президент України

Як вдалося дізнатися журналістам, позиція Зеленського на майбутніх переговорах з Путіним доволі чітка: Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки Росії та буде добиватися припинення вогню.