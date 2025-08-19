Макрон предложил место для встречи Зеленского и Путина

Французский лидер Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должны состояться в Европе, например, в Женеве.
Главные тезисы
- Макрон и его коллеги хотят, чтобы эта встреча состоялась исключительно в Европе.
- Он добавил, что это должна быть нейтральная страна.
Что предлагает Макрон
По словам президента Франции, это не только его желание, но и других лидеров Европы, которые 18 августа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посещали Белый дом.
По его убеждению, саммит Зеленского и Путина должен пройти именно в Европе.
Что интересно, Макрон до сих пор не верит, что российский диктатор Путин действительно готов завершить войну против Украины:
К слову, недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в ближайшие две недели.
