Макрон предложил место для встречи Зеленского и Путина
Макрон предложил место для встречи Зеленского и Путина

Макрон
Читати українською
Источник:  BFM TV

Французский лидер Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должны состояться в Европе, например, в Женеве.

Главные тезисы

  • Макрон и его коллеги хотят, чтобы эта встреча состоялась исключительно в Европе.
  • Он добавил, что это должна быть нейтральная страна.

Что предлагает Макрон

По словам президента Франции, это не только его желание, но и других лидеров Европы, которые 18 августа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посещали Белый дом.

Это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля, — объяснил предложение Эмманюэль Макрон.

По его убеждению, саммит Зеленского и Путина должен пройти именно в Европе.

Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву или другая страна. Последний раз двусторонние дискуссии были в Стамбуле, — отметил французский лидер.

Что интересно, Макрон до сих пор не верит, что российский диктатор Путин действительно готов завершить войну против Украины:

Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, что президент Путин очень хочет мира сейчас.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

К слову, недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в ближайшие две недели.

