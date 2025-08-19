Встреча Зеленского и Путина. Мерц раскрыл сроки

Согласно данным канцлера ФРГ Фридриха Мерца, украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу в ближайшие две недели.
Главные тезисы
- Путин подтвердил Трампу, что готов к встрече с Зеленским.
- Президенты США, Украины и России могут провести продолжительные переговоры после этого саммита.
Встреча Зеленского и Путина состоится в скором времени
Немецкий лидер заявил журналистам, что об этом Трамп договорился с Путиным во время перерыва в переговорах с Зеленским и лидерами Европы.
Кроме того, Мерц сообщил, что президент США согласился направить еще одно приглашение на трехстороннюю встречу после того, чтобы переговоры могли "по-настоящему начаться".
Немецкий лидер добавил, что место для этой встречи пока не выбрали.
По его словам, Трампа поразил тот факт, что лидеры Европы выступили единым фронтом ради Украины и своей безопасности.
