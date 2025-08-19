Встреча Зеленского и Путина. Мерц раскрыл сроки
Встреча Зеленского и Путина. Мерц раскрыл сроки

Мерц
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным канцлера ФРГ Фридриха Мерца, украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу в ближайшие две недели.

Главные тезисы

  • Путин подтвердил Трампу, что готов к встрече с Зеленским.
  • Президенты США, Украины и России могут провести продолжительные переговоры после этого саммита.

Встреча Зеленского и Путина состоится в скором времени

Немецкий лидер заявил журналистам, что об этом Трамп договорился с Путиным во время перерыва в переговорах с Зеленским и лидерами Европы.

Во время перерыва во встрече американский президент поговорил по телефону с российским президентом и договорился, что встреча между президентом России и президентом Украины состоится в ближайшие две недели.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии

Кроме того, Мерц сообщил, что президент США согласился направить еще одно приглашение на трехстороннюю встречу после того, чтобы переговоры могли "по-настоящему начаться".

Немецкий лидер добавил, что место для этой встречи пока не выбрали.

Мы не знаем, решится ли российский президент принять участие в таком саммите. Поэтому нужны доказательства, — отметил канцлер ФРГ.

По его словам, Трампа поразил тот факт, что лидеры Европы выступили единым фронтом ради Украины и своей безопасности.

Совершенно очевидно, что в этом должна участвовать вся Европа, — подчеркнул Мерц.

Новая атака РФ на Украину – как отработала ПВО

