Зустріч Зеленського та Путіна. Мерц розкрив термін

Згідно з даними канцлера ФРН Фрідріха Мерца, український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін зберуться на зустріч протягом найближчих двох тижнів.
Головні тези:
- Путін підтвердив Трампу, що готовий до зустрічі з Зеленським.
- Президенти США, України та Росії можуть провести тривалі переговори після цього саміту.
Зустріч Зеленського та Путіна відбудеться незабаром
Німецький лідер заявив журналістам, що про це Трамп домовився з Путіним під час перерви у переговорах з Зеленським та лідерами Європи.
Окрім того, Мерц повідомив, що президент США згодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч після цього, щоб переговори могли "по-справжньому розпочатися".
Німецький лідер додав, що місце для цієї зустрічі поки не обрали.
За його словами, Трампа вразив факт того, що лідери Європи виступили єдиним фронтом на захист Україні та своєї власної безпеки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-