Зустріч Зеленського та Путіна. Мерц розкрив термін
Зустріч Зеленського та Путіна. Мерц розкрив термін

Мерц
Джерело:  Reuters

Згідно з даними канцлера ФРН Фрідріха Мерца, український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін зберуться на зустріч протягом найближчих двох тижнів.

Головні тези:

  • Путін підтвердив Трампу, що готовий до зустрічі з Зеленським.
  • Президенти США, України та Росії можуть провести тривалі переговори після цього саміту.

Зустріч Зеленського та Путіна відбудеться незабаром

Німецький лідер заявив журналістам, що про це Трамп домовився з Путіним під час перерви у переговорах з Зеленським та лідерами Європи.

Під час перерви в зустрічі американський президент поговорив телефоном з російським президентом і домовився, що зустріч між президентом Росії та президентом України відбудеться протягом найближчих двох тижнів.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини

Окрім того, Мерц повідомив, що президент США згодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч після цього, щоб переговори могли "по-справжньому розпочатися".

Німецький лідер додав, що місце для цієї зустрічі поки не обрали.

Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті. Тому потрібні докази, — зазначив канцлер ФРН.

За його словами, Трампа вразив факт того, що лідери Європи виступили єдиним фронтом на захист Україні та своєї власної безпеки.

Абсолютно очевидно, що в цьому має брати участь уся Європа, — наголосив Мерц.

