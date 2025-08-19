РФ атакувала Україну 280-ма ракетами та дронами — звіт роботи ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 280-ма ракетами та дронами — звіт роботи ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 18-19 серпня російські загарбники здійснювали нову масовану атаку на мирні міста та села України 280-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 236 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Напад Росії відбивали різні складові Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
  • Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Цього разу ворог здійснював повітряний напад:

  • 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;

  • 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької області, ТОТ Криму;

  • 5 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

  • 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М;

  • 4 крилаті ракети Х-101.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

