РФ атаковала Украину 280 ракетами и дронами — отчет работы ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 18-19 августа российские захватчики совершали новую массированную атаку на мирные города и села Украины 280 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 236 вражеских целей.
Главные тезисы
- Нападение России отражали разные составляющие Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
На этот раз враг совершал воздушное нападение:
270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ;
5 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской, Воронежской области, ВОТ Крыма;
5 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
230 враждеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
2 баллистические ракеты Искандер-М;
4 крылатые ракеты Х-101.
Кроме того, указано, что произошло попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
