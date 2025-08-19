РФ атаковала Украину 280 ракетами и дронами — отчет работы ПВО
Украина
РФ атаковала Украину 280 ракетами и дронами — отчет работы ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – как отработала ПВО
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 18-19 августа российские захватчики совершали новую массированную атаку на мирные города и села Украины 280 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 236 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Нападение России отражали разные составляющие Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
  • Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях.

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

На этот раз враг совершал воздушное нападение:

  • 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ;

  • 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской, Воронежской области, ВОТ Крыма;

  • 5 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей:

  • 230 враждеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М;

  • 4 крылатые ракеты Х-101.

Кроме того, указано, что произошло попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Украина
