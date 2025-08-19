РФ атаковала Украину 280 ракетами и дронами — отчет работы ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 18-19 августа российские захватчики совершали новую массированную атаку на мирные города и села Украины 280 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 236 вражеских целей.

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

На этот раз враг совершал воздушное нападение:

270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ;

5 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской, Воронежской области, ВОТ Крыма;

5 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей:

230 враждеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

2 баллистические ракеты Искандер-М;

4 крылатые ракеты Х-101.

Кроме того, указано, что произошло попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.