Макрон запропонував місце для зустріч Зеленського й Путіна
Макрон запропонував місце для зустріч Зеленського й Путіна

Макрон і Зеленський
Джерело:  BFM TV

Французький лідер Емманюель Макрон наполягає на тому, щоб перемовини між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним повинні відбутися в Європі, до прикладу, в Женеві.

Головні тези:

  • Макрон та його колеги хочуть, щоб ця зустріч відбулася винятково в Європі.
  • Він додав, що це має бути нейтральна країна.

Що пропонує Макрон

За словами президента Франції, це не лише його бажання, а й усіх інших лідерів Європи, які 18 серпня разом з президентом України Володимиром Зеленський відвідували Білий дім.

Це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля, — пояснив пропозицію Емманюель Макрон.

На його переконання, саміт Зеленського та Путіна повинен відбутися саме в Європі.

Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні дискусії були у Стамбулі, — зазначив французький лідер.

Що цікаво, Макрон досі не вірить в те, що російський диктатор Путін дійсно готовий завершити війну проти України:

Коли я дивлюся на ситуацію і факти, я не бачу, що президент Путін дуже хоче миру зараз.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

До слова, нещодавно канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив, що зустріч Зеленського та Путіна повинна відбутися протягом найближчих двох тижнів.

