Макрон запропонував місце для зустріч Зеленського й Путіна

Французький лідер Емманюель Макрон наполягає на тому, щоб перемовини між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним повинні відбутися в Європі, до прикладу, в Женеві.
Головні тези:
- Макрон та його колеги хочуть, щоб ця зустріч відбулася винятково в Європі.
- Він додав, що це має бути нейтральна країна.
Що пропонує Макрон
За словами президента Франції, це не лише його бажання, а й усіх інших лідерів Європи, які 18 серпня разом з президентом України Володимиром Зеленський відвідували Білий дім.
На його переконання, саміт Зеленського та Путіна повинен відбутися саме в Європі.
Що цікаво, Макрон досі не вірить в те, що російський диктатор Путін дійсно готовий завершити війну проти України:
До слова, нещодавно канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив, що зустріч Зеленського та Путіна повинна відбутися протягом найближчих двох тижнів.
