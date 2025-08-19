Макрон запропонував місце для зустріч Зеленського й Путіна

Французький лідер Емманюель Макрон наполягає на тому, щоб перемовини між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним повинні відбутися в Європі, до прикладу, в Женеві.

Що пропонує Макрон

За словами президента Франції, це не лише його бажання, а й усіх інших лідерів Європи, які 18 серпня разом з президентом України Володимиром Зеленський відвідували Білий дім.

Це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля, — пояснив пропозицію Емманюель Макрон.

На його переконання, саміт Зеленського та Путіна повинен відбутися саме в Європі.

Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні дискусії були у Стамбулі, — зазначив французький лідер.

Що цікаво, Макрон досі не вірить в те, що російський диктатор Путін дійсно готовий завершити війну проти України:

Коли я дивлюся на ситуацію і факти, я не бачу, що президент Путін дуже хоче миру зараз. Емманюель Макрон Президент Франції

До слова, нещодавно канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив, що зустріч Зеленського та Путіна повинна відбутися протягом найближчих двох тижнів.