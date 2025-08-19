Гарантії безпеки для України. Про що домовилися США та Європа
Гарантії безпеки для України. Про що домовилися США та Європа

Інсайдери розкрили угоду США та Європи щодо України
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп та лідери Європи дійшли згоди, що шеф американської дипломатії Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України.

Головні тези:

  • Ключові компоненти гарантій безпеки включають військову присутність, ППО, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.
  • США можуть надати військову підтримку європейським миротворцям без введення своїх військ на територію України.

Інсайдери розкрили угоду США та Європи щодо України

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам у Білому дому, 18 серпня Трамп і європейські союзники домовилися, що саме Марко Рубіо буде ключовою фігурою у цьому питанні.

Саме глава Держдепу США буде керувати робочу групу у складі радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить гарантії безпеки для України.

Що важливо розуміти, гарантії безпеки будуть складатися з 4 ключових компонентів

  • військова присутність;

  • протиповітряна оборона;

  • озброєння;

  • моніторинг припинення бойових дій. 

Інсайдери також повідомили журналістам, що наразі обговорюється низка інструменті, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.

З заявою з цього приводу уже виступив глава держави Володимир Зеленський:

Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

