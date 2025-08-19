Гарантії безпеки для України. Про що домовилися США та Європа

Президент США Дональд Трамп та лідери Європи дійшли згоди, що шеф американської дипломатії Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України.

Інсайдери розкрили угоду США та Європи щодо України

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам у Білому дому, 18 серпня Трамп і європейські союзники домовилися, що саме Марко Рубіо буде ключовою фігурою у цьому питанні.

Саме глава Держдепу США буде керувати робочу групу у складі радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить гарантії безпеки для України.

Що важливо розуміти, гарантії безпеки будуть складатися з 4 ключових компонентів:

військова присутність;

протиповітряна оборона;

озброєння;

моніторинг припинення бойових дій.

Інсайдери також повідомили журналістам, що наразі обговорюється низка інструменті, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.

З заявою з цього приводу уже виступив глава держави Володимир Зеленський: