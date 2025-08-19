Как заставить Путина пойти на уступки касательно Украины — объяснение Макрона
Как заставить Путина пойти на уступки касательно Украины — объяснение Макрона

Макрон выступает за усиление санкционного давления на Россию
Источник:  BFM TV

По убеждению французского лидера Эмманюэля Макрона, именно существенное усиление санкций против страны-агрессорки РФ может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к уступкам, если переговоры по завершению войны против Украины потерпят неудачу.

  • Макрон по-прежнему верит в силу санкций для сдерживания России.
  • Стармер назвал две ключевые победы Украины и Европы на переговорах с Трампом.

Макрон выступает за усиление санкционного давления на Россию

Как отметил французский лидер, это не только его позиция, но и других европейских союзников Украины.

Если этот процесс будет отклонен, мы все согласны с тем, что нужно усилить санкции и, в любом случае, занять позицию, оказывающую большее давление на российскую сторону.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Следует отметить, что генсек НАТО Марк Рютте после встречи в Белом доме выступил с заявлением о гарантиях безопасности для Украины.

Он официально подтвердил, что членство Украины в НАТО не обсуждается, однако сейчас в центре внимания гарантии безопасности типа "статьи 5".

На этом фоне британский лидер Кир Стармер озвучил два ключевых результата встречи президентов США и Украины:

  1. во-первых, речь идет о том, что коалиция желающих "теперь будет работать с США" над гарантиями безопасности;

  2. во-вторых, уже есть договоренность об организации встречи Зеленского и Путина, в которой примет участие Трамп.

