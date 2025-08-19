Как заставить Путина пойти на уступки касательно Украины — объяснение Макрона

По убеждению французского лидера Эмманюэля Макрона, именно существенное усиление санкций против страны-агрессорки РФ может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к уступкам, если переговоры по завершению войны против Украины потерпят неудачу.
Главные тезисы
- Макрон по-прежнему верит в силу санкций для сдерживания России.
- Стармер назвал две ключевые победы Украины и Европы на переговорах с Трампом.
Макрон выступает за усиление санкционного давления на Россию
Как отметил французский лидер, это не только его позиция, но и других европейских союзников Украины.
Следует отметить, что генсек НАТО Марк Рютте после встречи в Белом доме выступил с заявлением о гарантиях безопасности для Украины.
Он официально подтвердил, что членство Украины в НАТО не обсуждается, однако сейчас в центре внимания гарантии безопасности типа "статьи 5".
На этом фоне британский лидер Кир Стармер озвучил два ключевых результата встречи президентов США и Украины:
во-первых, речь идет о том, что коалиция желающих "теперь будет работать с США" над гарантиями безопасности;
во-вторых, уже есть договоренность об организации встречи Зеленского и Путина, в которой примет участие Трамп.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-