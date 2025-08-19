Як змусити Путіна піти на поступки щодо України — пояснення Макрона

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, саме суттєве посилення санкцій проти країни-агресорки РФ може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до поступок, якщо переговори щодо завершення війни проти України зазнають невдачі.

Макрон виступає за посилення санкційного тиску на Росію

Як зазначив французький лідер, це не лише його позиція, а й також інших європейський союзників України.

Якщо цей процес буде відхилено, ми всі згодні з тим, що потрібно посилити санкції і, в будь-якому випадку, зайняти позицію, яка чинитиме більший тиск на російську сторону. Емманюель Макрон Президент Франції

Варто зазначити, що генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі у Білому домі виступив з заявою щодо гарантій безпеки для України.

Він офіційно підтвердив, що членство України в НАТО не обговорюють, однак наразі у центрі уваги гарантії безпеки на кшталт "статті 5".

На цьому тлі британський лідер Кір Стармер озвучив два ключові результати зустрічі президентів США та України: