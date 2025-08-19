Як змусити Путіна піти на поступки щодо України — пояснення Макрона

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, саме суттєве посилення санкцій проти країни-агресорки РФ може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до поступок, якщо переговори щодо завершення війни проти України зазнають невдачі.
Головні тези:
- Макрон досі вірить у силу санкцій для стримування Росії.
- Стармер назвав 2 ключові перемоги України та Європи на переговорах з Трампом.
Макрон виступає за посилення санкційного тиску на Росію
Як зазначив французький лідер, це не лише його позиція, а й також інших європейський союзників України.
Варто зазначити, що генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі у Білому домі виступив з заявою щодо гарантій безпеки для України.
Він офіційно підтвердив, що членство України в НАТО не обговорюють, однак наразі у центрі уваги гарантії безпеки на кшталт "статті 5".
На цьому тлі британський лідер Кір Стармер озвучив два ключові результати зустрічі президентів США та України:
по-перше, йдеться про те, що, коаліція охочих "тепер працюватиме зі США" над гарантіями безпеки;
по-друге, уже є домовленість про організацію зустрічі Зеленського і Путіна, у якій візьме участь Трамп.
