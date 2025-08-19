Західні ЗМІ пишуть про перемогу Зеленського на зустрічі з Трампом
Західні ЗМІ пишуть про перемогу Зеленського на зустрічі з Трампом

Трамп і Зеленський
Read in English
Джерело:  The Telegraph

Авторитетне видання The Telegraph дійшло висновку, що український лідер Володимир Зеленський здобув “тиху перемогу” під час переговорів з американським колегою Дональдом Трампом. Ця зустріч була дійсно дуже успішною, особливо якщо порівнювати її з перемовинами у лютому 2025 року.

Головні тези:

  • Зеленський добився бажаного, використавши тактичні прийоми дипломатії.
  • Журналісти вважають, що після цієї зустрічі відносини України та США можуть суттєво покращитися.

Зустріч Зеленського та Трампа виявилася успішною

На переконання журналістів, президент України та лідери Європи врешті-решт могли повернути собі позиції у відносинах з Дональдом Трампом.

Видання The Telegraph припускає, що останні події у Білому домі неочікувано загнали російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут.

Усіх вразив той факт, що Зеленський продемонстрував жест поваги Трампу, вдягнувши чорний костюм.

Трамп був задоволений і явно був у захваті. Ба більше, коли той самий репортер, який так грубо напав на нього минулого разу, похвалив його нове вбрання, Зеленський впорався з цим гідно. "Ви в тому самому костюмі", — зауважив він зі обеззброювальною посмішкою. "Я змінив костюм. Ви — ні".

Ба більше, Зеленський використав ще один прийом — він передав листа своєї дружини Олени для першої леді США.

Це була своєрідна алюзія на листа Меланії Путіну із закликом захистити дітей.

Журналісти припускають, що президент України, ймовірно, переконав американського колегу у своїй щирій зацікавленості в мирі, а не в перешкоджанні йому.

Це проклало шлях до, мабуть, найзначнішого прориву на сьогоднішній день: відмови Трампа виключити можливість введення американських військ як гарантії безпеки.

