Авторитетное издание The Telegraph пришло к выводу, что украинский лидер Владимир Зеленский одержал "тихую победу" во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Эта встреча была очень успешной, особенно если сравнивать ее с переговорами в феврале 2025 года.
Главные тезисы
- Зеленский добился желаемого, использовав тактические приемы дипломатии.
- Журналисты считают, что после этой встречи отношения Украины и США могут существенно улучшиться.
Встреча Зеленского и Трампа оказалась успешной
По мнению журналистов, президент Украины и лидеры Европы в конце концов могли вернуть себе позиции в отношениях с Дональдом Трампом.
Издание The Telegraph предполагает, что последние события в Белом доме неожиданно загнали российского диктатора Владимира Путина в тупик.
Всех поразил тот факт, что Зеленский продемонстрировал жест уважения Трампу, надев черный костюм.
Более того, Зеленский использовал еще один прием — он передал письмо своей жены Елены для первой леди США.
Это была своеобразная аллюзия на письмо Мелании Путину с призывом защитить детей.
Журналисты предполагают, что президент Украины, вероятно, убедил американского коллегу в своей искренней заинтересованности в мире, а не в препятствии ему.
