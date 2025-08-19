Западные СМИ пишут о победе Зеленского на встрече с Трампом
Западные СМИ пишут о победе Зеленского на встрече с Трампом

Встреча Зеленского и Трампа оказалась успешной
Источник:  The Telegraph

Авторитетное издание The Telegraph пришло к выводу, что украинский лидер Владимир Зеленский одержал "тихую победу" во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Эта встреча была очень успешной, особенно если сравнивать ее с переговорами в феврале 2025 года.

Главные тезисы

  • Зеленский добился желаемого, использовав тактические приемы дипломатии.
  • Журналисты считают, что после этой встречи отношения Украины и США могут существенно улучшиться.

Встреча Зеленского и Трампа оказалась успешной

По мнению журналистов, президент Украины и лидеры Европы в конце концов могли вернуть себе позиции в отношениях с Дональдом Трампом.

Издание The Telegraph предполагает, что последние события в Белом доме неожиданно загнали российского диктатора Владимира Путина в тупик.

Всех поразил тот факт, что Зеленский продемонстрировал жест уважения Трампу, надев черный костюм.

Трамп был доволен и явно был в восторге. Более того, когда тот самый репортер, который так грубо напал на него в прошлый раз, похвалил его новый наряд, Зеленский справился с этим достойно. "Вы в том же костюме", — заметил он с обезоруживающей улыбкой. "Я сменил костюм. Вы — нет".

Более того, Зеленский использовал еще один прием — он передал письмо своей жены Елены для первой леди США.

Это была своеобразная аллюзия на письмо Мелании Путину с призывом защитить детей.

Журналисты предполагают, что президент Украины, вероятно, убедил американского коллегу в своей искренней заинтересованности в мире, а не в препятствии ему.

Это проложило путь к, пожалуй, самому значительному прорыву на сегодняшний день: отказу Трампа исключить возможность введения американских войск в качестве гарантии безопасности.

