Авторитетное издание The Telegraph пришло к выводу, что украинский лидер Владимир Зеленский одержал "тихую победу" во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Эта встреча была очень успешной, особенно если сравнивать ее с переговорами в феврале 2025 года.

Встреча Зеленского и Трампа оказалась успешной

По мнению журналистов, президент Украины и лидеры Европы в конце концов могли вернуть себе позиции в отношениях с Дональдом Трампом.

Издание The Telegraph предполагает, что последние события в Белом доме неожиданно загнали российского диктатора Владимира Путина в тупик.

Всех поразил тот факт, что Зеленский продемонстрировал жест уважения Трампу, надев черный костюм.

Трамп был доволен и явно был в восторге. Более того, когда тот самый репортер, который так грубо напал на него в прошлый раз, похвалил его новый наряд, Зеленский справился с этим достойно. "Вы в том же костюме", — заметил он с обезоруживающей улыбкой. "Я сменил костюм. Вы — нет". Поделиться

Более того, Зеленский использовал еще один прием — он передал письмо своей жены Елены для первой леди США.

Это была своеобразная аллюзия на письмо Мелании Путину с призывом защитить детей.

Журналисты предполагают, что президент Украины, вероятно, убедил американского коллегу в своей искренней заинтересованности в мире, а не в препятствии ему.