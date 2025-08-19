В ЕС предупредили о 15 "абсолютно критических" днях для Украины

Французский лидер Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности Украины после переговоров 18 в Белом доме.
Главные тезисы
- Работа над гарантиями безопасности для Украины сейчас в самом разгаре.
- Макрон призвал не рассчитывать на быстрые победы и не доверять Путину.
Макрон озвучил важное предупреждение
По словам президента Франции, его страна и другие союзники Киева настроены "выполнить всю необходимую работу по гарантиям безопасности".
Кроме того, французский лидер положительно оценивает решение Трампа предоставить Украине "очень хорошие гарантии безопасности".
На этом фоне президент Франции призвал не питать надежды на "быстрые победы", а также не доверять властям РФ.
По его убеждению, Россия является "дестабилизирующей силой" и "хищником, людоедом у нашей двери".
