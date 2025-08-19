В ЕС предупредили о 15 "абсолютно критических" днях для Украины

Французский лидер Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности Украины после переговоров 18 в Белом доме.

Макрон озвучил важное предупреждение

По словам президента Франции, его страна и другие союзники Киева настроены "выполнить всю необходимую работу по гарантиям безопасности".

Следующие 15 дней абсолютно критичны для нас, чтобы завершить работу с американцами и предоставить этим гарантиям безопасности реального содержания. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Кроме того, французский лидер положительно оценивает решение Трампа предоставить Украине "очень хорошие гарантии безопасности".

Большая смена последних дней заключается в том, что он признал необходимость обеспечения безопасности Украины, — пояснил Макрон. Поделиться

На этом фоне президент Франции призвал не питать надежды на "быстрые победы", а также не доверять властям РФ.

По его убеждению, Россия является "дестабилизирующей силой" и "хищником, людоедом у нашей двери".