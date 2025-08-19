Украина получит много земли — Трамп
Украина получит много земли — Трамп

Зеленский и Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что Украина в рамках потенциальных договоренностей с Россией вернет себе "много земли", однако не уточнил о каких территориях.

Главные тезисы

  • Президент США отправил положительный сигнал об освобождении оккупированных территорий Украины.
  • Трамп добавил, что вопрос Донбасса до сих пор остается открытым.

Трамп дал Украине новое громкое обещание

Американские журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать потенциальный обмен территориями между Украиной и Россией.

По словам Дональда Трампа, Украина вернет много своих земель:

Украина вернет себе жизнь, люди перестанут умирать повсюду. И оно получит много земли. Но это война, Россия — могущественное военное государство, нравится вам это или нет. Нельзя бросать вызов стране, которая в десять раз больше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома также прокомментировал вопросы контроля над Донецкой и Луганской областями.

Что касается Донбасса, вы все видели карту, он на 79% подконтролен России. Они это понимают, — заявил Трамп.

Однако президент США не заявлял, что Украина готова отказаться от указанных территорий.

Также глава Белого дома четко дал понять, что не собирается вводить американские войска в Украину для ее защиты от нового вторжения России.

