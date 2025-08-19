Украина получит много земли — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп публично пообещал, что Украина в рамках потенциальных договоренностей с Россией вернет себе "много земли", однако не уточнил о каких территориях.
Главные тезисы
- Президент США отправил положительный сигнал об освобождении оккупированных территорий Украины.
- Трамп добавил, что вопрос Донбасса до сих пор остается открытым.
Трамп дал Украине новое громкое обещание
Американские журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать потенциальный обмен территориями между Украиной и Россией.
По словам Дональда Трампа, Украина вернет много своих земель:
Глава Белого дома также прокомментировал вопросы контроля над Донецкой и Луганской областями.
Однако президент США не заявлял, что Украина готова отказаться от указанных территорий.
Также глава Белого дома четко дал понять, что не собирается вводить американские войска в Украину для ее защиты от нового вторжения России.
