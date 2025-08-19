Ввод войск США в Украину. Что решил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что он как президент не разрешит введение войск США в Украину для защиты от повторного российского вторжения.

Трамп объявил свое решение

Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать перспективы гарантий безопасности для Украины.

По словам Дональда Трампа, европейские страны будут играть ведущую роль в этом вопросе:

Они хотят иметь войска на местах, — подчеркнул президент США, имея в виду союзников Киева в Европе.

Что важно понимать, прежде всего речь идет о Франции, Германии и Великобритании.

Я не думаю, что это будет проблемой, — отметил Дональд Трамп.

Представители СМИ попросили главу Белого дома, может ли он дать гарантии, что американских войск в Украине не будет.

У вас есть моя гарантия, и я президент… Я просто пытаюсь остановить убийства людей, — отметил Трамп.

По мнению французского и британского лидеров Макрона и Стармера, весомым результатом переговоров в Белом доме является готовность команды Трампа работать над гарантиями безопасности для Украины.