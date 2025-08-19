Швейцария обратилась к Путину с предложением после решения Трампа

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис официально подтвердил, что его страна "абсолютно готова" к проведению саммита украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, несмотря на ордер на арест со стороны Международного уголовного суда.

Швейцария готова принять саммит Зеленского и Путина

Шеф швейцарской дипломатии напомнил о богатом опыте его страны в области дипломатии:

Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы обсуждали это в течение длительного времени, — подчеркнул Игнацио Кассис. Поделиться

С заявлением на этот счет глава МИД Швейцарии выступил во время совместного выступления со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне.

По словам последнего, он много раз напоминал своему российскому коллеге Сергею Лаврову о готовности Швейцарии.

Более того, Игнацио Кассис предложил Путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию".

Как утверждает Антонио Таяни, Рим остается готов к организации саммита, но Италия "поддерживает" Женеву.

Французский лидер Эмманюэль Макрон убежден, что встреча между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в Европе, и выступает за то, чтобы она прошла в Женеве.