Швейцария обратилась к Путину с предложением после решения Трампа

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис официально подтвердил, что его страна "абсолютно готова" к проведению саммита украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, несмотря на ордер на арест со стороны Международного уголовного суда.
Главные тезисы
- Игнацио Кассис предложил Путину "иммунитет" во время мирной конференции.
- Франция также выражает поддержку проведению саммита в Женеве.
Швейцария готова принять саммит Зеленского и Путина
Шеф швейцарской дипломатии напомнил о богатом опыте его страны в области дипломатии:
С заявлением на этот счет глава МИД Швейцарии выступил во время совместного выступления со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне.
По словам последнего, он много раз напоминал своему российскому коллеге Сергею Лаврову о готовности Швейцарии.
Более того, Игнацио Кассис предложил Путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию".
Как утверждает Антонио Таяни, Рим остается готов к организации саммита, но Италия "поддерживает" Женеву.
Французский лидер Эмманюэль Макрон убежден, что встреча между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в Европе, и выступает за то, чтобы она прошла в Женеве.
