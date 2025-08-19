Швейцарія звернулася до Путіна з пропозицією після рішення Трампа
Швейцарія звернулася до Путіна з пропозицією після рішення Трампа

Ігнаціо Кассіс
Очільник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс офіційно підтвердив, що його країна "більш ніж готова" до проведення саміту українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, попри ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду.

Головні тези:

  • Ігнаціо Кассіс запропонував Путіну “імунітет” під час мирної конференції.
  • Франція також висловлює підтримку проведенню саміту в Женеві.

Швейцарія готова прийняти саміт Зеленського та Путіна

Шеф швейцарської дипломатії нагадав про багатий досвід його країни у царині дипломатії:

Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу, — наголосив Ігнаціо Кассіс.

З заявою з цього приводу глава МЗС Швейцарії виступив під час спільного виступу зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні в Берні.

За словами останнього, він багато разів нагадував своєму російському колезі Сергію Лаврову про готовність Швейцарії.

Ба більше, Ігнаціо Кассіс запропонував Путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію".

Як стверджує Антоніо Таяні, Рим залишається готовим до організації саміту, але Італія "підтримує" Женеву.

Французький лідер Емманюель Макрон переконаний, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимир Путіним має відбутися в Європі, і виступає за те, щоб вона пройшла в Женеві.

