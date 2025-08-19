Введення військ США в Україну. Що вирішив Трамп

Американський лідер Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він як президент не дозволить введення військ США до України для захисту від повторного російського вторгнення.
Головні тези:
- Трамп заявив, що країни Європи готові відправити своїх солдатів в Україну.
- Над гарантіями безпеки буде активного працювати глава Держдепу Марко Рубіо.
Трамп оголосив своє рішення
Американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати перспективи гарантій безпеки для України.
За словами Дональда Трампа, європейські країни будуть відігравати провідну роль у цьому питанні:
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Францію, Німеччину та Велику Британію.
Представники ЗМІ попросили очільника Білого дому, чи може він дати гарантії, що американських військ в Україні не буде.
На переконання французького та британського лідерів Макрона та Стармера, вагомим результатом переговорів у Білому домі є готовність команди Трампа працювати над гарантіями безпеки для України.
Шеф американської дипломатії Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.
