Введення військ США в Україну. Що вирішив Трамп

Американський лідер Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він як президент не дозволить введення військ США до України для захисту від повторного російського вторгнення.

Трамп оголосив своє рішення

Американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати перспективи гарантій безпеки для України.

За словами Дональда Трампа, європейські країни будуть відігравати провідну роль у цьому питанні:

Вони хочуть мати війська на місцях, — наголосив президент США, маючи на увазі союзників Києва у Європі.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Францію, Німеччину та Велику Британію.

Я не думаю, що це буде проблемою, — зазначив Дональд Трамп.

Представники ЗМІ попросили очільника Білого дому, чи може він дати гарантії, що американських військ в Україні не буде.

Ви маєте мою гарантію, і я президент… Я просто намагаюся зупинити вбивства людей, — наголосив Трамп.

На переконання французького та британського лідерів Макрона та Стармера, вагомим результатом переговорів у Білому домі є готовність команди Трампа працювати над гарантіями безпеки для України.