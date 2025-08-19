Введення військ США в Україну. Що вирішив Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації

Введення військ США в Україну. Що вирішив Трамп

Трамп та Зеленський
Джерело:  Sky News

Американський лідер Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він як президент не дозволить введення військ США до України для захисту від повторного російського вторгнення.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що країни Європи готові відправити своїх солдатів в Україну.
  • Над гарантіями безпеки буде активного працювати глава Держдепу Марко Рубіо.

Трамп оголосив своє рішення

Американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати перспективи гарантій безпеки для України.

За словами Дональда Трампа, європейські країни будуть відігравати провідну роль у цьому питанні:

Вони хочуть мати війська на місцях, — наголосив президент США, маючи на увазі союзників Києва у Європі.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Францію, Німеччину та Велику Британію.

Я не думаю, що це буде проблемою, — зазначив Дональд Трамп.

Представники ЗМІ попросили очільника Білого дому, чи може він дати гарантії, що американських військ в Україні не буде.

Ви маєте мою гарантію, і я президент… Я просто намагаюся зупинити вбивства людей, — наголосив Трамп.

На переконання французького та британського лідерів Макрона та Стармера, вагомим результатом переговорів у Білому домі є готовність команди Трампа працювати над гарантіями безпеки для України.

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського та Путіна. Кремль виступив з першою заявою
Лавров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В ЄС попередили про 15 "абсолютно критичних" днів для України
Макрон озвучив важливе попередження
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія звернулася до Путіна з пропозицією після рішення Трампа
Ігнаціо Кассіс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?