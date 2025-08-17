Лист Меланії Трамп до Путіна. ЗМІ вперше опублікували копію

16 серпня стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа щодо викрадених Росією українських дітей. Видання Fox News отримало у своє розпорядження копію цього таємного послання.
Головні тези:
- У листі перша леді США закликала Путіна боротися за долі усіх дітей та долати національні поділи.
- Меланія нагадала, що це найцінніше джерело майбутнього.
Що Меланія написала Путіну
Як вдалося дізнатися журналістам, у листі перша леді США закликала російського диктатора "захищати дітей" і долати поділи між народами.
Путін прочитав його одразу в присутності американської та російської делегацій.
Вона також нагадала Путіну про те, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти — невинності, яка стоїть понад географією, урядом чи ідеологією.
