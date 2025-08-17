І все ж у сьогоднішньому світі деякі діти змушені носити у собі тихий сміх, не затьмарений темрявою навколо них — мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє. Пане Путін, саме ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите значно більше, ніж просто послужите Росії — ви послужите всьому людству. Така смілива ідея долає всі людські поділи, і саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом уже сьогодні. Настав час, — йдеться у листі Меланії.