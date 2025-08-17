Лист Меланії Трамп до Путіна. ЗМІ вперше опублікували копію
Лист Меланії Трамп до Путіна. ЗМІ вперше опублікували копію

Трамп та Меланія
Джерело:  Fox News

16 серпня стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа щодо викрадених Росією українських дітей. Видання Fox News отримало у своє розпорядження копію цього таємного послання.

Головні тези:

  • У листі перша леді США закликала Путіна боротися за долі усіх дітей та долати національні поділи.
  • Меланія нагадала, що це найцінніше джерело майбутнього.

Що Меланія написала Путіну

Як вдалося дізнатися журналістам, у листі перша леді США закликала російського диктатора "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Путін прочитав його одразу в присутності американської та російської делегацій.

Як батьки, ми зобов’язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, ми несемо відповідальність за підтримку наших дітей не лише у вузькому колі, а значно ширше. Безперечно, ми маємо прагнути змалювати світ, сповнений гідності для всіх, аби кожна душа могла прокидатися у мирі, а майбутнє було надійно захищене.

Меланія Трамп

Вона також нагадала Путіну про те, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти — невинності, яка стоїть понад географією, урядом чи ідеологією.

І все ж у сьогоднішньому світі деякі діти змушені носити у собі тихий сміх, не затьмарений темрявою навколо них — мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє. Пане Путін, саме ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите значно більше, ніж просто послужите Росії — ви послужите всьому людству. Така смілива ідея долає всі людські поділи, і саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом уже сьогодні. Настав час, — йдеться у листі Меланії.

Фото: скриншот

