И все же в сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены носить в себе тихий смех, не омраченный тьмой вокруг них — молчаливое сопротивление силам, которые могут отнять у них будущее. Путин, именно вы единолично можете вернуть им их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете гораздо больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея одолевает все человеческие разделения, и именно вы, господин Путин, способны воплотить это видение одной подписью уже сегодня. Время пришло, — сказано в письме Мелании.