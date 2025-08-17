Письмо Мелании Трамп Путину. СМИ впервые опубликовали копию

16 августа стало известно, что первая леди США Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо о похищенных Россией украинских детях. Издание Fox News получило в свое распоряжение копию этого тайного послания.
Главные тезисы
- В письме первая леди США призвала Путина бороться за судьбы всех детей и преодолевать национальные разделения.
- Она также напомнила, что это самый ценный источник будущего.
Что Мелания написала Путину
Как удалось узнать журналистам, в письме первая леди США призвала российского диктатора "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.
Путин прочел его сразу в присутствии американской и российской делегаций.
Она также напомнила Путину о том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты — невиновности, которая возвышается над географией, правительством или идеологией.
