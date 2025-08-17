Письмо Мелании Трамп Путину. СМИ впервые опубликовали копию
Письмо Мелании Трамп Путину. СМИ впервые опубликовали копию

Трамп и Мелания
Источник:  Fox News

16 августа стало известно, что первая леди США Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо о похищенных Россией украинских детях. Издание Fox News получило в свое распоряжение копию этого тайного послания.

Главные тезисы

  • В письме первая леди США призвала Путина бороться за судьбы всех детей и преодолевать национальные разделения.
  • Она также напомнила, что это самый ценный источник будущего.

Что Мелания написала Путину

Как удалось узнать журналистам, в письме первая леди США призвала российского диктатора "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.

Путин прочел его сразу в присутствии американской и российской делегаций.

Как родители, мы должны сохранять надежду для следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за поддержку наших детей не только в узком кругу, а гораздо шире. Несомненно, мы должны стремиться описать мир, полный достоинства для всех, чтобы каждая душа могла просыпаться в мире, а будущее было надежно защищено.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Первая леди США

Она также напомнила Путину о том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты — невиновности, которая возвышается над географией, правительством или идеологией.

И все же в сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены носить в себе тихий смех, не омраченный тьмой вокруг них — молчаливое сопротивление силам, которые могут отнять у них будущее. Путин, именно вы единолично можете вернуть им их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете гораздо больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея одолевает все человеческие разделения, и именно вы, господин Путин, способны воплотить это видение одной подписью уже сегодня. Время пришло, — сказано в письме Мелании.

Фото: скриншот

