Макрон жестко отреагировал на переговоры Трампа и Путина

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с важным заявлением после завершения встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он напомнил Штатам и миру о том, что Россия привыкла обманывать всех ради собственной выгоды.
Главные тезисы
- Франция подтвердила готовность сотрудничать со своими партнерами для возвращения мира в Украину.
- Макрон также поддерживает усилия Трампа на этом пути.
Макрон напомнил о коварстве Путина
Президент Франции подтвердил проведение координационных переговоров с Трампом, Зеленским и европейскими союзниками утром 16 августа.
Макрон четко дал понять, что позиция властей ЕС по отношению к Украине осталась неизменной:
Он также напомнил, что любой продолжительный мир должен сопровождаться несгибаемыми гарантиями безопасности.
Именно поэтому Макрон поддерживает готовность Соединенных Штатов внести свой вклад.
На этом фоне Макрон пообещал тесно сотрудничать для совместных интересов.
Он также повторил, что Франция твердо остается на стороне Украины.
