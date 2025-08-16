Макрон жестко отреагировал на переговоры Трампа и Путина
Макрон жестко отреагировал на переговоры Трампа и Путина

Макрон напомнил о коварстве Путина
Источник:  online.ua

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с важным заявлением после завершения встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он напомнил Штатам и миру о том, что Россия привыкла обманывать всех ради собственной выгоды.

Главные тезисы

  • Франция подтвердила готовность сотрудничать со своими партнерами для возвращения мира в Украину.
  • Макрон также поддерживает усилия Трампа на этом пути.

Макрон напомнил о коварстве Путина

Президент Франции подтвердил проведение координационных переговоров с Трампом, Зеленским и европейскими союзниками утром 16 августа.

Макрон четко дал понять, что позиция властей ЕС по отношению к Украине осталась неизменной:

Крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока идет ее агрессивная война, и пока не будет установлен крепкий и длительный мир, уважающий права Украины.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Он также напомнил, что любой продолжительный мир должен сопровождаться несгибаемыми гарантиями безопасности.

Именно поэтому Макрон поддерживает готовность Соединенных Штатов внести свой вклад.

Мы будем работать над этим с ними и всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы снова встретимся в скором времени, чтобы достичь конкретного прогресса. Также важно будет извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не придерживаться собственных обязательств.

На этом фоне Макрон пообещал тесно сотрудничать для совместных интересов.

Он также повторил, что Франция твердо остается на стороне Украины.

