Макрон жорстко відреагував на переговори Трампа та Путіна
Макрон жорстко відреагував на переговори Трампа та Путіна

Макрон
Джерело:  online.ua

Французький лідер Емманюель Макрон виступив з важливою заявою після завершення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він нагадав Штатам та світу про те, що Росія звикла обманювати усіх задля власної вигоди.

Головні тези:

  • Франція підтвердила готовність співпрацювати зі своїми партнерами для повернення миру в Україну.
  • Макрон також вітає зусилля Трампа на цьому шляху.

Макрон нагадав про підступність Путіна

Президент Франції підтвердив проведення координаційних переговорів з Трампом, Зеленським та європейськими союзниками вранці 16 серпня.

Макрон чітко дав зрозуміти, що позиція влади ЄС щодо України залишилася незмінною:

Вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, поки триває її агресивна війна, і доки не буде встановлено міцний та тривалий мир, що поважає права України.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Він також нагадав, що будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки.

Саме тому Макрон підтримує готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок.

Ми працюватимемо над цим з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції бажаючих, з якими ми знову зустрінемося незабаром, щоб досягти конкретного прогресу. Також важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не дотримуватися власних зобов'язань.

На цьому тлі Макрон пообіцяв тісно співпрацювати для спільних інтересів.

Він також повторив, шо Франція твердо залишається на боці України.

