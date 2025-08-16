Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України

Лідерка Італії Джорджа Мелоні офіційно підтвердила, що 16 серпня президент США Дональд Трамп підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

Мелоні повідомила про рішення Трампа

Як зазначає прем’єр-міністерка Італії, вона бачить "проблиски миру" після завершення переговорів Трампа та Путіна.

Вона також розгледіла можливість для підписання мирної угоди для завершення війни:

Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, є складним, але, нарешті, можливим, особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту. Джорджа Мелоні Прем’єр-міністерка Італії

На її переконання, потужні та надійні гарантії в цьому питанні можуть запобігти новим війнам та агресії.

Мелоні офіційно підтвердила, що Трамп сьогодні підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

Вона також додала, що відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, зокрема й Штатів, готових вжити заходів у разі нового нападу.