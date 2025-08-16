Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины

Лидер Италии Джорджа Мелони официально подтвердила, что 16 августа президент США Дональд Трамп поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

Мелони сообщила о решении Трампа

Как отмечает премьер-министр Италии, она видит "проблиски мира" после завершения переговоров Трампа и Путина.

Она также оценила возможность подписания мирного соглашения для завершения войны:

Я считаю положительным, что для Украины появляются проблески мира. Достигнуть соглашения по-прежнему сложно, но, наконец, возможно, особенно после многомесячного тупика на линии фронта. Джорджа Мэлони Премьер-министр Италии

По ее убеждению, мощные и надежные гарантии в этом вопросе могут предотвратить новые войны и агрессию.

Она также добавила, что отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех своих партнеров, в том числе и Штатов, готовых принять меры в случае нового нападения.