Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины

Лидер Италии Джорджа Мелони официально подтвердила, что 16 августа президент США Дональд Трамп поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.
Главные тезисы
- Мелони указала на важность мощных гарантий безопасности для предотвращения новых войн и агрессии.
- Украина может рассчитывать на поддержку европейских союзников.
Мелони сообщила о решении Трампа
Как отмечает премьер-министр Италии, она видит "проблиски мира" после завершения переговоров Трампа и Путина.
Она также оценила возможность подписания мирного соглашения для завершения войны:
По ее убеждению, мощные и надежные гарантии в этом вопросе могут предотвратить новые войны и агрессию.
Мэлони официально подтвердила, что Трамп сегодня поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.
Она также добавила, что отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех своих партнеров, в том числе и Штатов, готовых принять меры в случае нового нападения.
Больше по теме
