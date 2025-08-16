Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины
Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины

Трамп
Лидер Италии Джорджа Мелони официально подтвердила, что 16 августа президент США Дональд Трамп поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

Главные тезисы

  • Мелони указала на важность мощных гарантий безопасности для предотвращения новых войн и агрессии.
  • Украина может рассчитывать на поддержку европейских союзников.

Мелони сообщила о решении Трампа

Как отмечает премьер-министр Италии, она видит "проблиски мира" после завершения переговоров Трампа и Путина.

Она также оценила возможность подписания мирного соглашения для завершения войны:

Я считаю положительным, что для Украины появляются проблески мира. Достигнуть соглашения по-прежнему сложно, но, наконец, возможно, особенно после многомесячного тупика на линии фронта.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

По ее убеждению, мощные и надежные гарантии в этом вопросе могут предотвратить новые войны и агрессию.

Мэлони официально подтвердила, что Трамп сегодня поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

Она также добавила, что отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех своих партнеров, в том числе и Штатов, готовых принять меры в случае нового нападения.

На этом этапе переговоров европейские государства остаются едиными в своей поддержке Украины, — подытожила Мелони.

