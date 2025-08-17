Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выглядел "уставшим и раздраженным". Однако это было заметно людям из его команды, а во время общения с прессой он скрыл свою ярость на нелегитимного президента РФ.

Трамп зол, однако скрывает это

По словам инсайдеров, впервые свои отрицательные эмоции президент США продемонстрировал во время телефонного разговора с европейскими лидерами.

Анонимные источники утверждают, что он выглядел уставшим и раздраженным.

Разговор между американским президентом и европейскими лидерами состоялся около 3:00 ночи по центральноевропейскому времени. Во время разговора Трамп сообщил, что работал 24 часа подряд. Поделиться

Более того, как оказалось, Трамп сообщил членам своей команды о готовности возобновить угрозы России немедленными санкциями, если трехсторонние переговоры между ним, Зеленским и Путин не приведут к прогрессу в завершении войны.

Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом.