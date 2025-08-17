"Выглядел раздраженным". Трамп скрыл свою ярость на Путина

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выглядел "уставшим и раздраженным". Однако это было заметно людям из его команды, а во время общения с прессой он скрыл свою ярость на нелегитимного президента РФ.
Главные тезисы
- Президент США готов возобновить санкционные угрозы против России, если трехсторонние переговоры не принесут результатов в завершении войны.
- Встреча Трампа с Зеленским и Путиным может состоятся уже 22 августа.
Трамп зол, однако скрывает это
По словам инсайдеров, впервые свои отрицательные эмоции президент США продемонстрировал во время телефонного разговора с европейскими лидерами.
Анонимные источники утверждают, что он выглядел уставшим и раздраженным.
Более того, как оказалось, Трамп сообщил членам своей команды о готовности возобновить угрозы России немедленными санкциями, если трехсторонние переговоры между ним, Зеленским и Путин не приведут к прогрессу в завершении войны.
Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом.
Согласно данным издания Axios, глава Белого дома планирует организовать трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным уже в следующую пятницу — 22 августа.
