"Выглядел раздраженным". Трамп скрыл свою ярость на Путина
"Выглядел раздраженным". Трамп скрыл свою ярость на Путина

Трамп зол, однако скрывает это
Источник:  The Wall Street Journal

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выглядел "уставшим и раздраженным". Однако это было заметно людям из его команды, а во время общения с прессой он скрыл свою ярость на нелегитимного президента РФ.

Главные тезисы

  • Президент США готов возобновить санкционные угрозы против России, если трехсторонние переговоры не принесут результатов в завершении войны.
  • Встреча Трампа с Зеленским и Путиным может состоятся уже 22 августа.

Трамп зол, однако скрывает это

По словам инсайдеров, впервые свои отрицательные эмоции президент США продемонстрировал во время телефонного разговора с европейскими лидерами.

Анонимные источники утверждают, что он выглядел уставшим и раздраженным.

Разговор между американским президентом и европейскими лидерами состоялся около 3:00 ночи по центральноевропейскому времени. Во время разговора Трамп сообщил, что работал 24 часа подряд.

Более того, как оказалось, Трамп сообщил членам своей команды о готовности возобновить угрозы России немедленными санкциями, если трехсторонние переговоры между ним, Зеленским и Путин не приведут к прогрессу в завершении войны.

Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом.

Согласно данным издания Axios, глава Белого дома планирует организовать трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным уже в следующую пятницу — 22 августа.

