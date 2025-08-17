"Виглядав роздратованим". Трамп приховав свою лють на Путіна

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп виглядав “втомленим та роздратованим”. Однак це було помітно людям з його команди, а під час спілкування з пресою він приховав свою лють на нелегітимного президента РФ.

Трамп розлючений, однак приховує це

За словами інсайдерів, уперше свої негативні емоції президент США продемонстрував під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

Анонімні джерела стверджують, що він виглядав “втомленим і роздратованим”.

Розмова між американським президентом і європейськими лідерами відбулася близько 3:00 ночі за центральноєвропейським часом. Під час розмови Трамп повідомив, що працював 24 години поспіль. Поширити

Ба більше, як виявилося, Трамп повідомив членам своєї команди про готовність відновити погрози Росії негайними санкціями, якщо тристоронні переговори між ним, Зеленським та Путін не приведуть до прогресу у завершенні війни.

Наразі відомо, що український лідер Володимир Зеленський 18 серпня прибуде до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом.