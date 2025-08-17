"Виглядав роздратованим". Трамп приховав свою лють на Путіна

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп виглядав “втомленим та роздратованим”. Однак це було помітно людям з його команди, а під час спілкування з пресою він приховав свою лють на нелегітимного президента РФ.
Головні тези:
- Президент США готовий відновити санкційні погрози проти Росії, якщо тристоронні переговори не принесуть результатів у завершенні війни.
- Зустріч Трампа з Зеленським та Путіним може відбутися вже 22 серпня.
Трамп розлючений, однак приховує це
За словами інсайдерів, уперше свої негативні емоції президент США продемонстрував під час телефонної розмови з європейськими лідерами.
Анонімні джерела стверджують, що він виглядав “втомленим і роздратованим”.
Ба більше, як виявилося, Трамп повідомив членам своєї команди про готовність відновити погрози Росії негайними санкціями, якщо тристоронні переговори між ним, Зеленським та Путін не приведуть до прогресу у завершенні війни.
Наразі відомо, що український лідер Володимир Зеленський 18 серпня прибуде до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом.
Згідно з даними видання Axios, очільник Білого дому планує організувати тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним вже наступної п'ятниці — 22 серпня.
