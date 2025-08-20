Трамп розкрив свою мотивацію у завершенні війни Росії проти України

Як запевняє американський лідер Дональд Трампа, його прагнення досягти миру у загарбницькій війні Росії проти України повʼязане з бажанням "потрапити до раю".

Трамп вірить в існування пекла та раю

За словами очільника Білого дому, він "хоче спробувати потрапити до раю, якщо це можливо".

Дональд Трамп переконаний, що порятунок "7000 людей на тиждень від смерті" може його наблизити його до цієї мети.

Я справді в самому кінці "черги". Але якщо я зможу потрапити до раю, це (мир в Україні — ред.) буде однією з причин. Дональд Трамп Президент США

Згодом цю гучну заяву прокоментувати речницю Білого дому Керолайн Левітт.

Я думаю, що президент говорив серйозно. Я думаю, що президент хоче потрапити до раю, як, сподіваюся, і всі ми в цій залі, — наголосила вона. Поширити

До слова, 18 серпня Дональд Трамп офіційно підтвердив, що після переговорів з російським диктатором розпочинає організацію зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.