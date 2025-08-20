Трамп розкрив свою мотивацію у завершенні війни Росії проти України

Як запевняє американський лідер Дональд Трампа, його прагнення досягти миру у загарбницькій війні Росії проти України повʼязане з бажанням "потрапити до раю".
Головні тези:
- Трамп вважає, що завершення війни Росії проти України наблизить його до мети.
- Президент США чітко дав зрозуміти, що налаштований рішуче.
Трамп вірить в існування пекла та раю
За словами очільника Білого дому, він "хоче спробувати потрапити до раю, якщо це можливо".
Дональд Трамп переконаний, що порятунок "7000 людей на тиждень від смерті" може його наблизити його до цієї мети.
Згодом цю гучну заяву прокоментувати речницю Білого дому Керолайн Левітт.
До слова, 18 серпня Дональд Трамп офіційно підтвердив, що після переговорів з російським диктатором розпочинає організацію зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
На тлі останніх подій глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Кремль не відкидає жодних форматів роботи для мирного врегулювання.
