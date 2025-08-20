Трамп влаштував розбірки з Орбаном через Україну — що сталося

Як вдалося дізнатися Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп нещодавно вимагав від премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана пояснень, чому той перешкоджає вступу України в Європейський союз.
Головні тези:
- Ці переговори були таємними, оскільки про них не повідомляли публічно.
- Орбан заявив, що готовий прийняти зустріч Зеленського та Путіна.
Що відомо про переговори Трампа та Орбана щодо України
Згідно з даними журналістів, вони відбулися 18 серпня після зустрічі президента США з лідерами Європи у Білому домі.
Саме останні поскаржилися Дональду Трампу, що Віктор Орбан без жодних вагомих причин блокує євроінтеграцію України.
Майже одразу американський лідер вирішив з'ясувати стосунки з премʼєр-міністром Угорщини.
Конкретні деталі цих переговорів поки не розкриваються.
За словами інсайдерів, під час розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті саміту українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Що важливо розуміти, сам лідер Угорщини публічно не говорив про розмову з президентом США, однак він виступає проти повʼязування членства України в ЄС з питаннями гарантій безпеки для неї.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-