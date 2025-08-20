Трамп влаштував розбірки з Орбаном через Україну — що сталося

Як вдалося дізнатися Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп нещодавно вимагав від премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана пояснень, чому той перешкоджає вступу України в Європейський союз.

Що відомо про переговори Трампа та Орбана щодо України

Згідно з даними журналістів, вони відбулися 18 серпня після зустрічі президента США з лідерами Європи у Білому домі.

Саме останні поскаржилися Дональду Трампу, що Віктор Орбан без жодних вагомих причин блокує євроінтеграцію України.

Майже одразу американський лідер вирішив з'ясувати стосунки з премʼєр-міністром Угорщини.

Дзвінок угорському премʼєру відбувся після додаткової, незапланованої зустрічі лідерів ЄС в Овальному кабінеті, — повідомляє агентство. Поширити

Конкретні деталі цих переговорів поки не розкриваються.

За словами інсайдерів, під час розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті саміту українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Що важливо розуміти, сам лідер Угорщини публічно не говорив про розмову з президентом США, однак він виступає проти повʼязування членства України в ЄС з питаннями гарантій безпеки для неї.