Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна — яку дату обрав президент США

Як вдалося дізнатися виданню Axios, президент США Дональд Трамп має намір організувати тристоронню зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня.

Трамп хоче провести саміт якнайшвидше

Про своє рішення очільник Білого дому оголосив під час розмови з Зеленським та європейськими лідерами після зустрічі з Путіним.

Як повідомили Axios два джерела, Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", вже 22 серпня. Поширити

Що важливо розуміти, російський диктатор публічно не зобов'язувався проводити таку зустріч.

Під час бесіди американський лідер та його спеціальний посланець Стів Віткофф розповіли Зеленському та лідерам Європи щодо позиції Путіна.

Як стверджують анонімні джерела, глава Кремля вимагає від України віддати дві з чотирьох областей, на які претендує Росія (Донецьку та Луганську), і заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій.