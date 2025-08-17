Європа вигадала, як посилити позицію Зеленського на перемовинах з Трампом

Уже 18 серпня глава держави Володимир Зеленський вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом. Європейські лідери спробують зробити все можливе, щоб ця зустрічі була успішною, а саме — направлять до Вашингтона своїх найкращих переговорників.
Головні тези:
- Лідери Європи розраховують на участь Александра Стубба та Марка Рютте в переговорах.
- ЄС бентежить той факт, що Трамп повірив деяким аргументам Путіна.
Європа спробує допомогти Зеленському
Згідно з даними інсайдерів, офіційний Брюссель має намір відправити разом із Зеленським до Вашингтона щонайменше одного з улюблених співрозмовників Трампа — йдеться про лідера Фінляндії Александра Стубба.
Лідери Європи розраховують на те, що Стубб не допустить спалаху нового конфлікту між Трампом і Зеленським.
Ба більше, саме президент Фінляндії здатен переконати очільника Білого дому долучити Європу до подальших переговорів.
Офіційний Брюссель налаштований зробити все можливе, щоб уникнути чергової форс-мажорної ситуації з боку Зеленського, яка може погіршити ситуацію в цей непростий період.
Ба більше, до Білого дому також може вирушити генсек НАТО Марк Рютте, у якого чудові стосунки з Трампом.
