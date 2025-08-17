Європа вигадала, як посилити позицію Зеленського на перемовинах з Трампом

Уже 18 серпня глава держави Володимир Зеленський вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом. Європейські лідери спробують зробити все можливе, щоб ця зустрічі була успішною, а саме — направлять до Вашингтона своїх найкращих переговорників.

Європа спробує допомогти Зеленському

Згідно з даними інсайдерів, офіційний Брюссель має намір відправити разом із Зеленським до Вашингтона щонайменше одного з улюблених співрозмовників Трампа — йдеться про лідера Фінляндії Александра Стубба.

Лідери Європи розраховують на те, що Стубб не допустить спалаху нового конфлікту між Трампом і Зеленським.

Ба більше, саме президент Фінляндії здатен переконати очільника Білого дому долучити Європу до подальших переговорів.

Європа та Україна розглядають зустріч у понеділок як ключ до того, щоб Трамп не погодився на неприйнятні для них вимоги російського диктатора Володимира Путіна, такі як передача РФ окупованих українських земель. Поширити

Офіційний Брюссель налаштований зробити все можливе, щоб уникнути чергової форс-мажорної ситуації з боку Зеленського, яка може погіршити ситуацію в цей непростий період.

Ба більше, до Білого дому також може вирушити генсек НАТО Марк Рютте, у якого чудові стосунки з Трампом.