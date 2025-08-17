Европа придумала, как усилить позицию Зеленского на переговорах с Трампом
Европа придумала, как усилить позицию Зеленского на переговорах с Трампом

Зеленский
Источник:  Politico

Уже 18 августа глава государства Владимир Зеленский отправляется на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Европейские лидеры попытаются сделать все возможное, чтобы эта встреча была успешной, а именно направят в Вашингтон своих лучших переговорщиков.

Главные тезисы

  • Лидеры Европы рассчитывают на участие Александра Стубба и Марка Рютта в переговорах.
  • ЕС смущает тот факт, что Трамп поверил некоторым доводам Путина.

Европа попытается помочь Зеленскому

Согласно данным инсайдеров, официальный Брюссель намерен отправить вместе с Зеленским в Вашингтон по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа — речь идет о лидере Финляндии Александре Стуббе.

Лидеры Европы рассчитывают на то, что Стубб не допустит нового конфликта между Трампом и Зеленским.

Более того, именно президент Финляндии способен убедить главу Белого дома приобщить Европу к дальнейшим переговорам.

Европа и Украина рассматривают встречу в понедельник как ключ к тому, чтобы Трамп не согласился на неприемлемые для них требования российского диктатора Владимира Путина, такие как передача РФ оккупированных украинских земель.

Официальный Брюссель настроен сделать все возможное, чтобы избежать очередной форс-мажорной ситуации со стороны Зеленского, которая может усугубить ситуацию в этот непростой период.

Более того, в Белый дом также может отправиться генсек НАТО Марк Рютте, у которого отличные отношения с Трампом.

Итоги встречи на Аляске обеспокоили Европу, поскольку Трамп поверил значительной части аргументов Путина, — объяснил Камиль Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

