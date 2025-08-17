Европа придумала, как усилить позицию Зеленского на переговорах с Трампом

Уже 18 августа глава государства Владимир Зеленский отправляется на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Европейские лидеры попытаются сделать все возможное, чтобы эта встреча была успешной, а именно направят в Вашингтон своих лучших переговорщиков.

Европа попытается помочь Зеленскому

Согласно данным инсайдеров, официальный Брюссель намерен отправить вместе с Зеленским в Вашингтон по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа — речь идет о лидере Финляндии Александре Стуббе.

Лидеры Европы рассчитывают на то, что Стубб не допустит нового конфликта между Трампом и Зеленским.

Более того, именно президент Финляндии способен убедить главу Белого дома приобщить Европу к дальнейшим переговорам.

Европа и Украина рассматривают встречу в понедельник как ключ к тому, чтобы Трамп не согласился на неприемлемые для них требования российского диктатора Владимира Путина, такие как передача РФ оккупированных украинских земель. Поделиться

Официальный Брюссель настроен сделать все возможное, чтобы избежать очередной форс-мажорной ситуации со стороны Зеленского, которая может усугубить ситуацию в этот непростой период.

Более того, в Белый дом также может отправиться генсек НАТО Марк Рютте, у которого отличные отношения с Трампом.