Зеленский ударил санкциями по России, Китаю и Беларуси
Зеленский ударил санкциями по России, Китаю и Беларуси

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

17 августа глава государства Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях. В этот раз под удар попали 39 россиян, 55 российских, беларуских и китайских компаний.

Главные тезисы

  • Санкции касаются ключевых разработчиков ударных и FPV-дронов, поставщиков электроники из Китая и Беларуси и центров, разрабатывающих ШИ-решения для дронов.
  • Среди попавших под санкции – руководители российских оборонных предприятий.

Что известно о новых санкциях Украины

В этот раз под удар Киева попал военно-промышленный комплекс РФ, а именно производители БПЛА с использованием ИИ и их поставщиков.

Речь идет об ограничениях против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, двух беларуских).

Среди них — ключевые разработчики ударных и FPV-дронов ("Zala Аэро", "Умные птицы", КБ "Восток"), поставщики электроники из Китая и Беларуси, а также центры, разрабатывающие ШИ-решения для дронов, в частности "Нейролаб" и "Центр беспилотных систем и технологий".

Кроме того, указано, что Зеленский ввел санкции против десятков российских граждан, связанных с оборонной сферой.

Среди них — генеральный директор оборонной компании "Искор" генеральный директор ОКБ "Восток" Сергей Калуцкий, гендиректор ООО "НЬЮТОН-ИТМ" Дмитрий Алиханов и другие.

В список юридических лиц вошли российские оборонные предприятия, в частности:

  • АО "Военно-инженерная корпорация";

  • ООО "НПО "Тополь — Беспилотные технологии"";

  • ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук";

  • ООО "КБ "Восток"";

  • ООО "ИТЦ — Ньютон";

  • ООО "Альтегрети";

  • ООО "Ньютон-ИТМ",

  • китайские и беларуские компании, снабжающие технологии двойного назначения и те, которые сотрудничают с российским ВПК.

