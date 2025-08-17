Зеленский ударил санкциями по России, Китаю и Беларуси

17 августа глава государства Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях. В этот раз под удар попали 39 россиян, 55 российских, беларуских и китайских компаний.

Что известно о новых санкциях Украины

В этот раз под удар Киева попал военно-промышленный комплекс РФ, а именно производители БПЛА с использованием ИИ и их поставщиков.

Речь идет об ограничениях против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, двух беларуских).

Среди них — ключевые разработчики ударных и FPV-дронов ("Zala Аэро", "Умные птицы", КБ "Восток"), поставщики электроники из Китая и Беларуси, а также центры, разрабатывающие ШИ-решения для дронов, в частности "Нейролаб" и "Центр беспилотных систем и технологий".

Кроме того, указано, что Зеленский ввел санкции против десятков российских граждан, связанных с оборонной сферой.

Среди них — генеральный директор оборонной компании "Искор" генеральный директор ОКБ "Восток" Сергей Калуцкий, гендиректор ООО "НЬЮТОН-ИТМ" Дмитрий Алиханов и другие. Поделиться

В список юридических лиц вошли российские оборонные предприятия, в частности: