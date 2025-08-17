Зеленский ударил санкциями по России, Китаю и Беларуси

17 августа глава государства Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях. В этот раз под удар попали 39 россиян, 55 российских, беларуских и китайских компаний.
Главные тезисы
- Санкции касаются ключевых разработчиков ударных и FPV-дронов, поставщиков электроники из Китая и Беларуси и центров, разрабатывающих ШИ-решения для дронов.
- Среди попавших под санкции – руководители российских оборонных предприятий.
Что известно о новых санкциях Украины
В этот раз под удар Киева попал военно-промышленный комплекс РФ, а именно производители БПЛА с использованием ИИ и их поставщиков.
Речь идет об ограничениях против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, двух беларуских).
Среди них — ключевые разработчики ударных и FPV-дронов ("Zala Аэро", "Умные птицы", КБ "Восток"), поставщики электроники из Китая и Беларуси, а также центры, разрабатывающие ШИ-решения для дронов, в частности "Нейролаб" и "Центр беспилотных систем и технологий".
Кроме того, указано, что Зеленский ввел санкции против десятков российских граждан, связанных с оборонной сферой.
В список юридических лиц вошли российские оборонные предприятия, в частности:
АО "Военно-инженерная корпорация";
ООО "НПО "Тополь — Беспилотные технологии"";
ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук";
ООО "КБ "Восток"";
ООО "ИТЦ — Ньютон";
ООО "Альтегрети";
ООО "Ньютон-ИТМ",
китайские и беларуские компании, снабжающие технологии двойного назначения и те, которые сотрудничают с российским ВПК.
