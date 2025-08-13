"Странная история". НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко — Гладких
Национальный банк Украины (НБУ) более шести месяцев игнорирует санкции СНБО и не применяет ограничений в отношении Международного инвестиционного банка (МИБ), принадлежащего пятому президенту Петру Порошенко. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в авторском материале.

Главные тезисы

  • Национальный банк Украины не применяет санкции к Международному инвестиционному банку, принадлежащему Порошенко, несмотря на решения СНБО.
  • Политический эксперт считает, что, возможно, происходит саботаж санкционного решения НБУ из-за личной лояльности руководства к экс-президенту.
  • Объем средств клиентов МИБ сократился более чем на 30% с начала санкций, но НБУ до сих пор не реагирует на ситуацию.

Странная история с введением санкций против Порошенко

Прошло уже почти пол года, но НБУ под руководством Андрея Пышного до сих пор не принял никаких ограничений по МИБу. Создается впечатление, что из-за личной близости между Порошенко и Пышным регулятор целенаправленно саботирует санкционное решение, — считает автор.

По словам эксперта, такой подход контрастирует с действиями регулятора в других случаях, когда санкции против собственников банков или их репутация становились поводом для скорых решений. Мотор-банк Вячеслава Богуслаева, PIN Банк Евгения Гинера и Альфа-Банк Михаила Фридмана ограничили почти сразу после введения санкций или даже раньше.

Эксперт считает, что выборочная осторожность НБУ может свидетельствовать о личной лояльности Андрея Пышного к Петру Порошенко. Гладких напомнил, что глава НБУ избежал участия в принятии санкционного решения и не только физически не присутствовал на заседании СНБО 12 февраля 2025 года, но и не подключился онлайн, фактически дистанцировавшись от решения.

Регулятор не реагирует даже тогда, когда из банка начинают активно выводить деньги. Если на 1 февраля 2025 года объем средств клиентов составлял 9,4 млрд грн, то на 1 июня — уже 6,5 млрд грн. Уменьшение на 2,8 млрд грн или более 30%, — подчеркнул эксперт, ссылаясь на официальные данные НБУ.

