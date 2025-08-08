НБУ должен оценить репутацию Гороховского после решения британского суда по делу ПриватБанка, — эксперт

После решения Высокого суда в Лондоне Национальный банк Украины должен оценить деловую репутацию бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка, владельца monobank Олега Гороховского и признать его фактическим контролером Универсал Банка. Об этом заявила финансовая эксперт Елена Лысенко.

Эксперт ожидает услышать от НБУ оценку репутации Гороховского

Как отметила Елена Лысенко, общественность должна видеть четкую реакцию на решение Высокого суда Англии и Уэльса по Приватбанку со стороны Нацбанка, monobank/Универсалбанк и МВФ.

Большой переполох спровоцировали многочисленные упоминания в документе известного банкира Олега Гороховского и очень не хочется, чтобы пострадали те, кто привык к "котикам", ну и конечно — вся Украина, поскольку нам очень нужные деньги Международного валютного фонда и хорошие выводы его аудита, чтобы и дальше "долбить скалу" и не проиграть войну. И как-то тупо подвергаться проблемам из-за одного господина, — отметила она.

Напомним, после обнародования полного текста решения Высокого суда Англии и Уэльса по делу ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, в центре публичного внимания оказался Олег Гороховский, соучредитель ООО "Финтех Бенд" — компании, стоящей за брендом monobank.

В судебном решении (490 страниц) упоминается , что Гороховский продолжал участвовать в бизнес-вопросах экс-владельцев Привата до июня 2019 года, несмотря на то, что с 2016 года банк уже был национализирован. Суд ссылается на достоверные доказательства общения между Гороховским и Коломойским, которые, по оценке суда, свидетельствуют о его вовлечении в дела, которые рассматриваются как часть масштабного вывода средств из банка.

Главный вопрос на текущий момент: или признает Нацбанк через решение суда небезупречной репутацию господина Гороховського причастного к monobank? Важный для пользователей вопрос: пострадают ли от всей этой истории monobank/Універсалбанк владельцы счетов? Постановление Нацбанка №149("Об утверждении Положения о лицензировании банков") никто не отменял, и регулятор может не только недостойных людей устранять, но и лицензии забирать — чего точно не желаю "котикам". Пользователи не должны страдать, лишь человек, от которого все проблемы, — отметила она.

Кроме того, Украина — в предпоследнем Меморандуме , который также подписал Глава НБУ Андрей Пышный, обязались решить проблему с финтех-банками, в которых МВФ видит риски.

В МВФ говорят о росте риска влияния третьих сторон на такие банки. Да, Олег Гороховський является соучредителем ООО "Финтех Бенд" и он не является акционером Универсалбанка, не входит в его наблюдательный совет или правление несмотря на то, что mono работает на банковской лицензии Универсала. Пользователи очень редко знают имя головы Універсалбанку (Ирины Староминской), и чаще всего ассоциируют проект именно с Гороховским, который стал достаточно мощным медийным лицом. МВФ видит во всем этом риск и требует от Нацбанка принять меры. Об этом идет речь в разделе "Надзор за гибридными бизнес-моделями банков" на 36-й странице документа, где НБУ относительно этого принял на себя четкое обязательство конца сентября 2025 года разработать соответствующий законопроект, — отметила Елена Лысенко.

Справка. 30 октября 2019 года НБУ признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность АО “БАНК СИЧ” и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

Национальный банк применил свое право признать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от представления таким лицом уведомления о намерении обретения существенного участия в нем.