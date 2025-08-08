НБУ должен оценить репутацию Гороховского после решения британского суда по делу ПриватБанка, — эксперт

После решения Высокого суда в Лондоне Национальный банк Украины должен оценить деловую репутацию бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка, владельца monobank Олега Гороховского и признать его фактическим контролером Универсал Банка. Об этом заявила финансовая эксперт Елена Лысенко.
Главные тезисы
- Гороховский продолжал участвовать в бизнес-вопросах экс-владельцев Привата до июня 2019, несмотря на то, что с 2016 года банк уже был национализирован.
- Украина обязалась решить проблему с финтех-банками, в которых МВФ видит риски.
Эксперт ожидает услышать от НБУ оценку репутации Гороховского
Как отметила Елена Лысенко, общественность должна видеть четкую реакцию на решение Высокого суда Англии и Уэльса по Приватбанку со стороны Нацбанка, monobank/Универсалбанк и МВФ.
Напомним, после обнародования полного текста решения Высокого суда Англии и Уэльса по делу ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, в центре публичного внимания оказался Олег Гороховский, соучредитель ООО "Финтех Бенд" — компании, стоящей за брендом monobank.
В судебном решении (490 страниц) упоминается, что Гороховский продолжал участвовать в бизнес-вопросах экс-владельцев Привата до июня 2019 года, несмотря на то, что с 2016 года банк уже был национализирован. Суд ссылается на достоверные доказательства общения между Гороховским и Коломойским, которые, по оценке суда, свидетельствуют о его вовлечении в дела, которые рассматриваются как часть масштабного вывода средств из банка.
Кроме того, Украина — в предпоследнем Меморандуме, который также подписал Глава НБУ Андрей Пышный, обязались решить проблему с финтех-банками, в которых МВФ видит риски.
Справка. 30 октября 2019 года НБУ признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность АО “БАНК СИЧ” и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.
Национальный банк применил свое право признать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от представления таким лицом уведомления о намерении обретения существенного участия в нем.
Мониторинг структур собственности банков Украины и работа по обеспечению их прозрачности осуществляется на постоянной основе — отмечалось в решении НБУ.
