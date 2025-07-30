Приватбанк против Коломойского и Боголюбова. Что решил суд

Приватбанк смог одержать победу в многомиллиардном судебном процессе против олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком Суде Лондона.
Главные тезисы
- Обвиняемые пытались уйти от ответственности, однако суд отклонил их возражения.
- Коломойский и Боголюбов могут быть вынуждены оплатить 2 млрд долларов Приватбанку.
Что решил Высокий Суд Лондона
Судьи пришли к выводу, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили около 2 миллиардов долларов США из банка.
Такое преступление они совершили, прибегнув к сложной схеме перекредитования.
Следует обратить внимание на то, что точная сумма обязательства еще не определена.
По предварительным данным, бывшие владельцы, вполне возможно, будут вынуждены выплатить более 1,7 миллиарда долларов США без учета процентов.
Кроме того, Верховный Суд Лондона также признал, что оба бывших владельца активно уничтожали документы, касающиеся дела.
Приватбанк намерен взыскать убытки из-за арестованных активов ответчиков.
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