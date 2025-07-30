Приватбанк против Коломойского и Боголюбова. Что решил суд
Категория
Экономика
Дата публикации

Приватбанк против Коломойского и Боголюбова. Что решил суд

Приватбанк
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Источник:  Экономическая правда

Приватбанк смог одержать победу в многомиллиардном судебном процессе против олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком Суде Лондона.

Главные тезисы

  • Обвиняемые пытались уйти от ответственности, однако суд отклонил их возражения.
  • Коломойский и Боголюбов могут быть вынуждены оплатить 2 млрд долларов Приватбанку.

Что решил Высокий Суд Лондона

Судьи пришли к выводу, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили около 2 миллиардов долларов США из банка.

Такое преступление они совершили, прибегнув к сложной схеме перекредитования.

Суд отклонил возражения Коломойского и Боголюбова, утверждая, что их аргументы базируются на "нечестной почве". Судья подчеркнул, что Коломойский, вероятно, считал себя "выше закона", а Боголюбов использовал фальшивые документы во избежание ответственности.

Следует обратить внимание на то, что точная сумма обязательства еще не определена.

По предварительным данным, бывшие владельцы, вполне возможно, будут вынуждены выплатить более 1,7 миллиарда долларов США без учета процентов.

Общая сумма вместе с процентами и расходами на судебные процессы может превысить 2 миллиарда долларов.

Кроме того, Верховный Суд Лондона также признал, что оба бывших владельца активно уничтожали документы, касающиеся дела.

Приватбанк намерен взыскать убытки из-за арестованных активов ответчиков.

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